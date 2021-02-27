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Еще 7 областей могут на днях перевести в "красный" уровень – Ляшко

Суббота, 27 февраля 2021, 11:32
Еще 7 областей могут на днях перевести в красный уровень – Ляшко

Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области могут в ближайшие дни быть переведены в "красный" уровень эпидемической опасности.

Источник: главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook

Дословно: "Стоит отметить, что Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области находятся в оранжевом уровне эпидемической опасности.

То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в "красный" уровень".

Детали: Ляшко напомнил, что по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 1 марта Черновицкая область будет находиться в "красном" уровне эпидемической опасности, и на территории области будут действовать ограничения, которые действовали в стране во время жесткого зимнего карантина.

"Красный" уровень вводится, когда уровень госпитализаций в течение последних 3 дней на 100 тысяч населения превышает целевой показатель в 60 человек на 100 тысяч населения и коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.

Ляшко отметил, что недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Средняя занятость всех типов коек "ковидных" больниц в Черновицкой области составляет 60%.

Что предшествовало: С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.

Первой в "красную" зону отправили Ивано-Франковскую область. Однако дополнительно к обычным ограничениям "красной" зоны регион еще и закрыли для транспорта.

27 февраля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести с 1 марта на территории Черновицкой области "красный" уровень эпидемической опасности.

Украинская правда

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Темы: карантинЛяшко Викторкоронавирус
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