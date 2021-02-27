Джо Байден може взяти участь у саміті Кримської платформи – Джемілєв

Є вагомі підстави очікувати, що президент США Джо Байден візьме участь в міжнародному саміті Кримської платформі, проведення якого заплановане на 23 серпня в Києві.

Джерело: лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, якого цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Вчора президент (Володимир Зеленський –​ УП) підписав указ про створення Кримської платформи. Ми покладаємо на це великі надії. Багато країн світу, в тому числі країни Ради Європи, США, вже висловили згоду (долучитися до ініціативи – УП).

Хоча я точно не можу сказати, чи будуть вони представлені 23 серпня цього року на саміті, але є дуже великі підстави сподіватися на те, що, в тому числі, і Джо Байден 23-го числа буде тут. У всякому разі, над цією темою ми будемо дуже ретельно працювати".

Деталі: Він також зазначив, що вважає створення Кримської платформи істотним кроком на шляху до деокупації захопленого Росією Криму.

Додатково: Джемілєв нагадав, що питання окупованого Донбасу на базі Мінських угод все ж піднімається. Але тему звільнення Криму Володимир Путін навіть обговорювати не хоче. "І нахабно заявляє те, що це земля Росії, і те, що там діється, на окупованій території – це, мовляв, внутрішні справи Росії. Але з цим, зрозуміло, ні Україна, ні світова спільнота, ні в якій мірі не може погодитися, і робитимуться необхідні заходи з деокупації", – наголосив Джемілєв.

Офіційного підтвердження планів президента США Джо Байдена взяти участь в саміті Кримської платформи поки не було.

Нагадаємо:

26 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння його деокупації.

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