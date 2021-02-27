Джо Байден может принять участие в саммите Крымской платформы – Джемилев

Есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите Крымской платформы, проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве.

Источник: лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, которого цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Вчера президент (Владимир Зеленский - УП) подписал указ о создании Крымской платформы. Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие (присоединиться к инициативе - УП).

Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать".

Детали: Он также отметил, что считает создание Крымской платформы существенным шагом на пути к деоккупации захваченного Россией Крыма.

Дополнительно: Джемилев напомнил, что вопрос оккупированного Донбасса на базе Минских соглашений все же поднимается. А тему освобождения Крыма Владимир Путин даже обсуждать не хочет. "И нагло заявляет, что это земля России, и то, что там происходит, на оккупированной территории - это, мол, внутренние дела России. Но с этим, разумеется, ни Украина, ни мировое сообщество, ни в коей мере не может согласиться и будут делаться необходимые меры по деоккупации", - подчеркнул Джемилев.

Официального подтверждения планов президента США Джо Байдена принять участие в саммите Крымской платформы пока не было.

Напомним:

26 февраля президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие его деоккупации.

Читайте также:

Первая крымская победа. Что означает решение ЕСПЧ о начале российской оккупации

Как оккупировали Крым: новости, которые мы (почти) не заметили в феврале 2014-го