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В Україні кількість смертей від Covid наблизилась до 26 тисяч

Неділя, 28 лютого 2021, 07:29
В Україні кількість смертей від Covid наблизилась до 26 тисяч

Протягом суботи, 27 лютого, виявили 5833 нових випадки коронавірусної хвороби, 89 людей померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Госпіталізація знадобилася 3218 хворим, летальних випадків – 89. За весь час пандемії в Україні заразилися 1347849 осіб, хвороба забрала життя 25982 українців.

Серед 5833 нових заражень - 795 дітей та 146 медпрацівників.

Здійснено тестувань за добу – 47 811 (зокрема методом ПЛР – 24 491, методом ІФА – 5 126, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 194).

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) та областях".

Нагадаємо:

26 лютого в Україні було зафіксовано 8172 нових зараження коронавірусом, госпіталізовано 2806 осіб, летальних випадків 151.

За минулу добу у світі діагностували понад 387 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих знову виявили у США Бразилії та Франції, Україна перемістилася на 10 місце.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус
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