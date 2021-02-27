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В Україні знову більше 8 тисяч випадків COVID-19 за добу

Субота, 27 лютого 2021, 08:20

За добу 26 лютого в Україні зафіксовано 8 172 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2 806 осіб, летальних випадків 151, одужало 4 766 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих – 519 дітей та 292 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

У Києві виявили 580 випадків коронавірусу.

За добу в Україні здійснено 78 040 тестувань, зокрема методом ПЛР – 35 714, методом ІФА – 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 336.

Що передувало: За добу 25 лютого в Україні діагностували 8 003 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у лікарні поклали 2 762 хворих, померли 146 пацієнтів, одужали 4 244 особи.

24 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 8 147 особам, у лікарні потрапили 2 770 хворих, померли 135 пацієнтів, одужали 3 889 осіб.

До цього довгий час добова кількість випадків коронавірусу була значно меншою. 

Станом на 27 лютого, Україна перебуває на 9 місці у Європі та на 16 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусСтепанов


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