На Донбасі постійно перебуває близько 50 снайперів РФ – розвідка

За даними розвідки, на окупованому Донбасі постійно перебуває близько 50 снайперів силових структур Росії.

Джерело: головне управління розвідки Міноборони у коментарі проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії

Деталі: У розвідці стверджують, що снайперські підрозділи Росії активно діють на Донбасі, а територія України стала полігоном для випробування новітнього снайперського озброєння російських силових структур.

Також, за даними ГУР, починаючи з 2016 року, штатні снайпери з’явилися у першому та другому армійських корпусах підтримуваних Росією угруповань "ДНР" і "ЛНР". Навчання цих підрозділів здійснюють інструктори з Росії.

Пряма мова представника ГУ розвідки Міноборони Вадима Скібіцького: "За нашими даними, зараз штатна чисельність таких підрозділів становить близько 450 військовослужбовців-снайперів.

Крім того, на територію України зараз дуже активно заходять снайперські групи збройних сил Росії, ФСБ, інших силових структур. Це близько 50 осіб, які постійно перебувають на нашій території для того, щоб відпрацьовувати найбільш важливі завдання і, крім того, підвищувати свій бойовий досвід по застосуванню снайперського озброєння в сучасних конфліктах".

Деталі: За його словами, здебільшого це короткий період часу, коли снайперська група заходить із території Росії на Донбас, виконує поставлене завдання, відпрацьовує елементи для підвищення своїх професійних якостей та перевіряє новітнє озброєння.