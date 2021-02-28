Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Донбассе постоянно находится около 50 снайперов РФ – разведка

Воскресенье, 28 февраля 2021, 20:12

По данным разведки, на оккупированном Донбассе постоянно находится около 50 снайперов силовых структур России.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в комментарии проекту Радио Свобода Донбасс Реалии

Детали: В разведке утверждают, что снайперские подразделения России активно действуют на Донбассе, а территория Украины стала полигоном для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур.

Также, по данным ГУР, начиная с 2016 года, штатные снайперы появились в первом и втором армейских корпусах поддерживаемых Россией группировок "ДНР" и "ЛНР". Обучение этих подразделений осуществляют инструкторы из России.

Прямая речь представителя ГУ разведки Минобороны Вадима Скибицкого: "По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов.

Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и, кроме того, повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах".

Детали: По его словам, в основном это короткий период времени, когда снайперская группа заходит с территории России на Донбасс, выполняет поставленную задачу, отрабатывает элементы для повышения своих профессиональных качеств и проверяет новейшее вооружение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Динамо" увеличивает отрыв от "Шахтера", выиграв во Львове

Тихановская считает, что Лукашенко уйдет уже весной

На Донбассе постоянно находится около 50 снайперов РФ – разведка

Грузинский "Велюр": СМИ пишут о праздничном ужине "Мечты" после ареста Мелии

фотоВ сторону Крыма запустили украинский флаг с посланиями

фотоВ Польше в результате ДТП погибли двое украинцев

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Неделя на Донбассе: обострение и попытки дискредитации
ООС: три обстрела, украинские военные отвечали
На Донбассе позиции ВСУ обстреляли из минометов и пулеметов
Последние новости
22:03
Литва может помочь Украине с доказательствами для санкций ЕС – министр
21:32
"Динамо" увеличивает отрыв от "Шахтера", выиграв во Львове
20:51
Тихановская считает, что Лукашенко уйдет уже весной
20:30
Кризис в Армении: у Пашиняна заговорили об импичменте президенту
20:12
На Донбассе постоянно находится около 50 снайперов РФ – разведка
19:35
Грузинский "Велюр": СМИ пишут о праздничном ужине "Мечты" после ареста Мелии
19:21
"Заря" в меньшинстве победила "Шахтер"
19:10
Неделя на Донбассе: обострение и попытки дискредитации
18:58
Герус об остановке энергоблоков: Мы выработали эффективный алгоритм
18:52
ООС: три обстрела, украинские военные отвечали
Все новости...