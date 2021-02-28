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На Донбассе постоянно находится около 50 снайперов РФ – разведка

Воскресенье, 28 февраля 2021, 19:12
На Донбассе постоянно находится около 50 снайперов РФ – разведка

По данным разведки, на оккупированном Донбассе постоянно находится около 50 снайперов силовых структур России.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в комментарии проекту Радио Свобода Донбасс Реалии

Детали: В разведке утверждают, что снайперские подразделения России активно действуют на Донбассе, а территория Украины стала полигоном для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур.

Также, по данным ГУР, начиная с 2016 года, штатные снайперы появились в первом и втором армейских корпусах поддерживаемых Россией группировок "ДНР" и "ЛНР". Обучение этих подразделений осуществляют инструкторы из России.

Прямая речь представителя ГУ разведки Минобороны Вадима Скибицкого: "По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов.

Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и, кроме того, повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах".

Детали: По его словам, в основном это короткий период времени, когда снайперская группа заходит с территории России на Донбасс, выполняет поставленную задачу, отрабатывает элементы для повышения своих профессиональных качеств и проверяет новейшее вооружение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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