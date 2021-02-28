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Тихановська вважає, що Лукашенко піде вже навесні

Неділя, 28 лютого 2021, 20:51
Фото: телеграм-канал Тихановської

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає, що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко буде змушений піти протягом найближчих місяців.

Джерело: Тихановська в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, пише "Німецька хвиля"

Деталі: На думку Тихановської, до відставки Лукашенка неминуче призведе зростаючий тиск на його режим з боку ЄС і США.

Пряма мова: "Тиск зростатиме з кожним днем, і одного дня стане для Лукашенка надмірним, так що він піде".

"Режим Лукашенка впаде ще цього року. Думаю, навесні він піде".

Передісторія:

  • Лукашенко перебуває при владі майже 30 років.
  • З серпня 2020 року в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.
  • У лютому 2021 року Лукашенко заявив, що першою і головною умовою його відходу від влади є мир у країні, а другою - гарантія безпеки його прихильникам.
  • 26 лютого Лукашенко заперечив, що планує передавати владу своїм дітям.

Теми: БілорусьЛукашенко


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