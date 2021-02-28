Тихановська вважає, що Лукашенко піде вже навесні

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає, що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко буде змушений піти протягом найближчих місяців.

Джерело: Тихановська в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, пише "Німецька хвиля"

Деталі: На думку Тихановської, до відставки Лукашенка неминуче призведе зростаючий тиск на його режим з боку ЄС і США.

Пряма мова: "Тиск зростатиме з кожним днем, і одного дня стане для Лукашенка надмірним, так що він піде".

"Режим Лукашенка впаде ще цього року. Думаю, навесні він піде".

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