Тихановська вважає, що Лукашенко піде вже навесні
Неділя, 28 лютого 2021, 20:51
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає, що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко буде змушений піти протягом найближчих місяців.
Джерело: Тихановська в інтерв'ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, пише "Німецька хвиля"
Деталі: На думку Тихановської, до відставки Лукашенка неминуче призведе зростаючий тиск на його режим з боку ЄС і США.
Пряма мова: "Тиск зростатиме з кожним днем, і одного дня стане для Лукашенка надмірним, так що він піде".
"Режим Лукашенка впаде ще цього року. Думаю, навесні він піде".
Передісторія:
- Лукашенко перебуває при владі майже 30 років.
- З серпня 2020 року в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Протестувальники вимагають проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.
- У лютому 2021 року Лукашенко заявив, що першою і головною умовою його відходу від влади є мир у країні, а другою - гарантія безпеки його прихильникам.
- 26 лютого Лукашенко заперечив, що планує передавати владу своїм дітям.