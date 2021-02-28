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Тихановская считает, что Лукашенко уйдет уже весной

Воскресенье, 28 февраля 2021, 20:51
Фото: телеграм-канал Тихановской

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что самопровозглашенный президента страны Александр Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы.

Источник: Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, пишет "Немецкая волна"

Детали: По мнению Тихановской, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.

Прямая речь: "Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет".

"Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет".

Предыстория:

  • Лукашенко находится у власти почти 30 лет.
  • С августа 2020 году в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
  • В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода от власти является мир в стране, а вторым  - гарантия безопасности его сторонникам.
  • 26 февраля Лукашенко заявил, что не планирует передавать власть своим детям.

Темы: БеларусьЛукашенко


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