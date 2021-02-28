Тихановская считает, что Лукашенко уйдет уже весной

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что самопровозглашенный президента страны Александр Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы.

Источник: Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, пишет "Немецкая волна"

Детали: По мнению Тихановской, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.

Прямая речь: "Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет".

"Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет".

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