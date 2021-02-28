Тихановская считает, что Лукашенко уйдет уже весной
Воскресенье, 28 февраля 2021, 19:51
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что самопровозглашенный президента страны Александр Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы.
Источник: Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, пишет "Немецкая волна"
Детали: По мнению Тихановской, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.
Прямая речь: "Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет".
"Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет".
Предыстория:
- Лукашенко находится у власти почти 30 лет.
- С августа 2020 году в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
- В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что первым и главным условием его ухода от власти является мир в стране, а вторым - гарантия безопасности его сторонникам.
- 26 февраля Лукашенко заявил, что не планирует передавать власть своим детям.