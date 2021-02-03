В ОП пояснили санкції щодо каналів Медведчука: співпраця з ворогом і фінансування з Росії
Введення санкцій щодо нардепа Тараса Козака пов’язане з його співпрацею з ворогом на окупованих територіях, а щодо телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – з тим, що вони фінансуються з Росії.
Джерело: прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в Facebook
Пряма мова: "Рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів… розроблено в законодавчому полі України. Адже і раніше РНБО накладала ті чи інші обмежувальні заходи на українських громадян, зокрема тих, які співпрацювали з ворогом на окупованих територіях".
Деталі: За словами Мендель, санкції ввели відповідно до статті 5 закону "Про санкції", постанови ВР № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій СБУ.
Прессекретар президента заявила, що блокування каналів Медведчука "не має нічого спільного з наступом на свободу слова", бо вони стали "інструментом пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора", і "навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії".
Мендель уточнила, що канали заблоковані "з метою захисту національної безпеки".
Вона закликала мовників в Україні дотримуватися закону, етичних правил та журналістських стандартів, а також не співпрацювати з Росією, уникати фінансування та нав'язування редакційної політики з її боку.
Що було раніше: За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
Читайте також: Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Після ухвалення цього рішенння трансляцію каналів Медведчука один за одним припиняють сервіси на всіх платформах.
- Медіахолдинг "Новости" заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ" і додав, що телеканали, що потрпили пвд санкції, будуть боротися за своє право бути в ефірі.
- В Офісі президента заявили, що санкції проти Козака і трьох каналів підконтрольних Медведчуку – це не зазіхання на свободу слова, а виключно боротьба із "чужорідної пропагандою".
- Голова Нацспілки журналістів України Сергій Томіленко назвав санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK "надзвичайною ситуацією й наступом на свободу слова".