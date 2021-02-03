Зеленський про санкції проти телеканалів: "Ухвалили, як тільки знайшли підстави"

Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції щодо телеканалів з пулу кума Путіна Віктора Медведчука ухвалили одразу після того, як зафіксували підстави для цього.

Джерело: Facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова: "Колегіальне та юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього".

Деталі: Зеленський подякував членам Ради національної безпеки і оборони "за відповідальну та швидку реакцію".

Також він висловив вдячність представникам громадянського суспільства, які підтримали рішення РНБО.

За словами Зеленського, "відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію суспільства".

Президент додав, що робота СБУ також заслуговує на окрему подяку.

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