Зеленський про санкції проти телеканалів: "Ухвалили, як тільки знайшли підстави"
Президент Володимир Зеленський заявив, що санкції щодо телеканалів з пулу кума Путіна Віктора Медведчука ухвалили одразу після того, як зафіксували підстави для цього.
Джерело: Facebook-сторінка Зеленського
Пряма мова: "Колегіальне та юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього".
Деталі: Зеленський подякував членам Ради національної безпеки і оборони "за відповідальну та швидку реакцію".
Також він висловив вдячність представникам громадянського суспільства, які підтримали рішення РНБО.
За словами Зеленського, "відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію суспільства".
Президент додав, що робота СБУ також заслуговує на окрему подяку.
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Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- Поінформовані співрозмовники Української правди в РНБО та СБУ відзначили, що ООО "Торговый дом "Донские угли", яке веде свою діяльність в ОРЛО, фінансує телеканали пулу Віктора Медведчука "112", "ZIK" і "NewsOne".