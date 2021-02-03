Кремль відреагував на санкції проти каналів з орбіти кума Путіна
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна заявив, що у Кремлі засуджують санкції президента України проти телеканалів з орбіти кума Путіна нардепа "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.
Джерело: Дмитро Пєсков, російське видання РБК
Пряма мова: "Ми можемо тільки засудити дії української влади. Обмеження і навіть заборона діяльності телеканалів - це те, що не відповідає ні міжнародним нормам і стандартам, ні спільному розумінню свободи ЗМІ".
Деталі: За словами Пєскова, такі дії української влади - це ті події, на які варто звернути увагу ОБСЄ та інших міжнародних організацій.
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Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- Поінформовані співрозмовники Української правди в РНБО та СБУ відзначили, що ООО "Торговый дом "Донские угли", яке веде свою діяльність в ОРЛО, фінансує телеканали пулу Віктора Медведчука "112", "ZIK" і "NewsOne".