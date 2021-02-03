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Кремль відреагував на санкції проти каналів з орбіти кума Путіна

Середа, 3 лютого 2021, 14:36

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна заявив, що у Кремлі засуджують санкції президента України проти телеканалів з орбіти кума Путіна нардепа "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.

Джерело: Дмитро Пєсков, російське видання РБК

Пряма мова: "Ми можемо тільки засудити дії української влади. Обмеження і навіть заборона діяльності телеканалів - це те, що не відповідає ні міжнародним нормам і стандартам, ні спільному розумінню свободи ЗМІ".

Деталі: За словами Пєскова, такі дії української влади - це ті події, на які варто звернути увагу ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: ПутінМедведчуксанкціїтелебаченняУкраїна


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