Канали Медведчука спробують закрити і в Youtube

Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки на відеосервісі.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Деталі: Він пояснив, що ці канали і в інтернет-трансляціях "представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України".

Ткаченко зауважив, що, хоча, YouTube і керується власною політикою щодо закриття каналів, але він упевнений, що "популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент".

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Передісторія: