Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Канали Медведчука спробують закрити і в Youtube

Середа, 3 лютого 2021, 15:11

Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки на відеосервісі.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Деталі: Він пояснив, що ці канали і в інтернет-трансляціях "представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України".

Ткаченко зауважив, що, хоча, YouTube і керується власною політикою щодо закриття каналів, але він упевнений, що "популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент".

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Медведчуктелебаченняінтернетсанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія постачатиме COVID-вакцину в ОРДЛО. Раніше в Москві це заперечували

інфографікаУкраїнці відповіли, як ставляться до обслуговування українською мовою

СоціологіяВ нову Раду пройшли б 5 партій. "Слуга народу" не перша

інфографікаЗеленського обійшли у рейтингу довіри

"Слуга народу" збере фракцію через блокування каналів Медведчука

Від COVID в Україні померли вже 23 тисячі осіб, хворіють 158,6 тисячі осіб

Усі новини...
Медведчук
Ткаченко каже, що медіахолдинг Медведчука отримав санкції через інформаційний тероризм
Кремль відреагував на санкції проти каналів з орбіти кума Путіна
Медведчук вважає, що Зеленського напоумили ззовні блокувати його канали
Останні новини
15:12
Німеччина не виключає нові санкції проти Росії через Навального
15:11
Канали Медведчука спробують закрити і в Youtube
15:08
ATR заявив про згортання фінансування, а в міністерстві кажуть, що змінили схему
15:00
Повноваження Бюро економічної безпеки: Рада схвалила законопроєкт
14:56
Росія постачатиме COVID-вакцину в ОРДЛО. Раніше в Москві це заперечували
14:53
Безпечні вакцини й мобільні бригади – Шмигаль про старт щеплень проти COVID
14:50
У ЄС сподіваються, що Рада не підтримає локалізацію у держзакупівлях
14:45
Ткаченко каже, що медіахолдинг Медведчука отримав санкції через інформаційний тероризм
14:36
Кремль відреагував на санкції проти каналів з орбіти кума Путіна
14:21
У НСЗУ детально розписали, куди і хто має везти пацієнта з інсультом
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!