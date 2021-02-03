Канали Медведчука спробують закрити і в Youtube
Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки на відеосервісі.
Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram
Деталі: Він пояснив, що ці канали і в інтернет-трансляціях "представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України".
Ткаченко зауважив, що, хоча, YouTube і керується власною політикою щодо закриття каналів, але він упевнений, що "популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент".
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Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- Поінформовані співрозмовники Української правди в РНБО та СБУ відзначили, що ООО "Торговый дом "Донские угли", яке веде свою діяльність в ОРЛО, фінансує телеканали пулу Віктора Медведчука "112", "ZIK" і "NewsOne".