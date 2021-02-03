Аваков щодо санкцій проти холдингу Медведчука: Матеріали СБУ є достатніми та вичерпними

Очільник МВС Арсен Аваков записав відеозвернення, в якому зазначив, що матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО про санкції щодо холдингу Медведчука, є цілком достатніми та вичерпними.

Джерело: МВС та Twitter Авакова

Пряма мова: "Вчора президент України Володимир Зеленський ввів у дію вкрай важливе для безпеки країни рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення роботи деяких телеканалів, які системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою.

Це рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято ще в жовтні 2018 року. Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними".

Деталі: Аваков запевнив, що "Міністерство внутрішніх справ, як орган влади, який у тому числі відповідає за внутрішню безпеку держави, буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО, указ президента України та захищати інтереси громадян України".

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

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