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Аваков щодо санкцій проти холдингу Медведчука: Матеріали СБУ є достатніми та вичерпними

Середа, 3 лютого 2021, 16:24
Аваков щодо санкцій проти холдингу Медведчука: Матеріали СБУ є достатніми та вичерпними

Очільник МВС Арсен Аваков записав відеозвернення, в якому зазначив, що матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО про санкції щодо холдингу Медведчука, є цілком достатніми та вичерпними.

Джерело: МВС та Twitter Авакова

Пряма мова: "Вчора президент України Володимир Зеленський ввів у дію вкрай важливе для безпеки країни рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення роботи деяких телеканалів, які системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою.

Це рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято ще в жовтні 2018 року. Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними".

Деталі: Аваков запевнив, що "Міністерство внутрішніх справ, як орган влади, який у тому числі відповідає за внутрішню безпеку держави, буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО, указ президента України та захищати інтереси громадян України".

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Передісторія: 

  • Увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від цього ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • 3 лютого у Кремлі заявили, що засуджують санкції президента України проти телеканалів з орбіти кума Путіна.
  • Посольство Сполучених Штатів у Києві офіційно заявило про підтримку запровадженню санкцій РНБО.

Українська правда

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Теми: санкціїМедведчукРНБОСБУМВС
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