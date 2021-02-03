Аваков щодо санкцій проти холдингу Медведчука: Матеріали СБУ є достатніми та вичерпними
Очільник МВС Арсен Аваков записав відеозвернення, в якому зазначив, що матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО про санкції щодо холдингу Медведчука, є цілком достатніми та вичерпними.
Джерело: МВС та Twitter Авакова
Пряма мова: "Вчора президент України Володимир Зеленський ввів у дію вкрай важливе для безпеки країни рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення роботи деяких телеканалів, які системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою.
Це рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято ще в жовтні 2018 року. Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними".
Деталі: Аваков запевнив, що "Міністерство внутрішніх справ, як орган влади, який у тому числі відповідає за внутрішню безпеку держави, буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО, указ президента України та захищати інтереси громадян України".
Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука
Передісторія:
- Увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від цього ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- 3 лютого у Кремлі заявили, що засуджують санкції президента України проти телеканалів з орбіти кума Путіна.
- Посольство Сполучених Штатів у Києві офіційно заявило про підтримку запровадженню санкцій РНБО.