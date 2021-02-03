Зеленський зустрівся із керівниками українських телеканалів та заспокоював їх

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками провідних українських телевізійних каналів, яка була присвячена рішенню РНБО щодо застосування санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука.

Джерело: Офіс президента, ОПУ в коментарі УП

Пряма мова Зеленського: "Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу".

Деталі: Він зазначив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв’язку з фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями.

Керівники телеканалів, зазначають в ОПУ, "висловили повну підтримку цього рішення, адже, за їхніми словами, телеканали, щодо яких були застосовані санкції, давно проводять антидержавну політику та діють в інтересах пропаганди з боку Російської Федерації".

У Зеленського заявили, що усі присутні за зустрічі погодилися, що запроваджені санкції є інструментом глобальної боротьби з дезінформацією та не мають нічого спільного з питанням свободи слова та незалежності ЗМІ.

Пресслужба ОПУ в коментарі "Українській правді" уточнила, що представники "провідних українських телеканалів" – це ICTV, "Інтер", "1+1", "Україна".

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Передісторія: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.