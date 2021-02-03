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МВС отримує інформацію про можливі силові провокації через блокування каналів Медведчука

Середа, 3 лютого 2021, 23:28

Міністерству внутрішніх справ надходить оперативна інформація щодо здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, якого цитує пресслужба МВС

Пряма мова Шкіряка: "Підрозділи МВС готові до виконання задач, поставлених міністром щодо захисту територіальної цілісності та збереженню внутрішньої стабільності в нашій державі!

Ми уважно стежимо за подіями останніх днів у зв’язку з рішенням РНБО щодо блокування телеканалів ворожої пропаганди та застосування санкцій проти інформаційних сателітів Кремля і введенням його в дію президентом України. Наразі, нам надходить оперативна інформація щодо можливих спроб дестабілізаціі ситуації, шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх та внутрішніх деструктивних сил".

Деталі: МВС застерігає ймовірних ініціаторів та організаторів подібних злочинних сценаріїв, наголошуючи на невідворотності покарання у разі здійснення злочинів проти держави Україна.

Шкіряк запевняє, що правоохоронці не дадуть жодних шансів проросійським ворожим силам розколоти українське суспільство і розірвати країну.

Нагадаємо: Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що матеріали, надані СБУ, які лягли в основу рішення РНБО про санкції щодо холдингу Медведчука, є цілком достатніми та вичерпними.

Знати більше: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

Передісторія: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу. 

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

Українська правда
Теми: МВСсанкціїМедведчукРосія


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