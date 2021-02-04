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Голова МОЗ вилітає до Запоріжжя, де пожежа в лікарні забрала 4 життя

Четвер, 4 лютого 2021, 08:44

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов терміново вилітає до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей. 

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Глибокі співчуття родинам і близьким. Чотири людини загинули внаслідок пожежі на території другої обласної інфекційної лікарні в місті Запоріжжя. Ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано – поряд із ними рідні та лікарі. 

Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом.

Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії".

Передісторія: У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.

Теми: медицинаСтепановМОЗЗапоріжжяпожежа


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