Голова МОЗ вилітає до Запоріжжя, де пожежа в лікарні забрала 4 життя

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов терміново вилітає до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Глибокі співчуття родинам і близьким. Чотири людини загинули внаслідок пожежі на території другої обласної інфекційної лікарні в місті Запоріжжя. Ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано – поряд із ними рідні та лікарі.

Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом.

Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії".

Передісторія: У ніч на 4 лютого в Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа, загинули троє хворих та молода лікарка.