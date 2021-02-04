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"Пропагандистська ініціатива та піар": У Зеленського відповіли на підготовку імпічменту від ОПЗЖ

Четвер, 4 лютого 2021, 20:29

Прессекретарка президента Юлія Мендель відреагувала на рішення "Опозиційної платформи – За життя" ініціювати процедуру імпічменту Володимира Зеленського через санкції проти нардепа Тараса Козака та блокування телеканалів"112 Україна", NewsOne і ZIK.

Джерело: Мендель у Facebook

Пряма мова Мендель: "На комусь шапка горить. За закриття проросійської пропаганди, що підриває політику України та наш шлях до ЄС, ОПЗЖ вимагає імпічменту президента.

Насамперед рішення закрити пропагандистські медіаплатформи – колегіальне та широко підтримане українським суспільством. Колегіальне та справедливе рішення, яке було ухвалене РНБО та введене в дію указом президента, є абсолютно законним – відповідає чинній Конституції та чинному закону "Про санкції". В основі цього рішення – конкретні пропозиції Верховної Ради та Служби безпеки про застосування санкцій.

Розцінюємо заяви ОПЗЖ у відповідь на рішення РНБО про санкції як риторичне і піарне прикриття захисту активів співкерівника цієї політичної структури. Насправді в цьому випадку імпічмент – це суто пропагандистська ініціатива, розрахована на підняття скандалу навколо теми, яка точно викликала позитивну реакцію та об’єднання суспільства. Такою ініціативою вони пробують внести розкол і спровокувати внутрішню кризу, що притаманно ідеології цієї партії.

Не варто ототожнювати свободу слова та свавілля пропаганди і тим більше за гроші та в інтересах держави-агресора та окупаційних структур. Якщо ОПЗЖ хоче попіаритись з використанням теми імпічменту, то це їхнє право як політичної сили. Однак усе суспільство бачить, що вони просто використовують цю риторику та цей піар заради дуже цинічного та корисливого інтересу – порятунку активів однієї особи".

Нагадаємо: 4 лютого стало відомо, що ОПЗЖ готує імпічмент Зеленському

Довідково: Імпічмент президента оголошують у двох випадках: вчинення ним державної зради або іншого злочину. Про це пише стаття 111 Конституції України

Перелік "інших злочинів", за скоєння яких главу держави можуть позбавити посади, в Основному законі не наводиться.

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Передісторія:

  • 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.
  • В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

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Українська правда
Теми: ЗеленськийОПЗЖсанкціїімпічмент


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