Щасливчик: нардеп зі "Слуги народу" 6 разів виграв сотні тисяч у лотерею

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані його електронної декларації на сайті Національного агентства з протидії корупції

Деталі: Згідно з оприлюдненою інформацією, Павлюк 26 січня отримав 446 тис 858 гривень виграшу від фірми "АйЛОТ", 249 тисяч гривень – від "Західний трейд", 373 тисячі гривень – від "Київський трейд".

А також 249 тисяч гривень від "Дніпровський трейд", 373 тисячі гривень – від "Прикарпатський трейд" і 249 тисяч гривень від "Подільський трейд".

Повідомляється, що як вид даного доходу в декларації вказана виплата частини виграшу.

Разом з тим, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП і громадських формувань, одним з видів діяльності фірми "АйЛОТ" зазначена "організація азартних ігор", а п'яти інших – "організація інших видів відпочинку та розваг".

Варто зазначити, що це не перший виграш Павлюка – у 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тисяч гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році – тоді він виграв 160 тисяч гривень.

До депутатства Павлюк працював у військовій прокуратурі, до 2018 року офіційно жив на невелику зарплату і брав кредит. Перша сума заощаджень з’явилась у декларації чоловіка лише після продажу будинку у селищі Козин.

Для довідки: Максим Павлюк – племінник бізнесмена з Чернівців Іллі Павлюка, якого називали одним із керівників кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах.

Раніше Ілля Павлюк був соратником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. У нього він був оформлений помічником у 2007-2011 роках. У ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці".

Павлюк не має жодної офіційної посади та не є політиком. Водночас, повідомлялося, що у парламенті він має окрему групу депутатів "Слуги народу", яких свого часу через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова намагався розпустити тодішній керівник ОПУ Андрій Богдан.

Офіс Генерального прокурора навіть відкрив провадження щодо втручання Іллі Павлюка у діяльність окремих народних депутатів. (Варто зазначити, що призначення у квітні 2020 року Ігоря Мустеци на посаду заступника генпрокурора Ірини Венедіктової також пов'язували з Іллею Павлюком).

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