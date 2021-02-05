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Разумков на день пішов у відпустку

П'ятниця, 5 лютого 2021, 13:13

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков узяв один день відпустки у п’ятницю 5 лютого за власний рахунок.

Джерело: прессекретарка Разумкова Ольга Туній у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Дмитро Олександрович взяв відпустку на один день за власний рахунок. У понеділок він буде на роботі".

Деталі:  Пресекретарка також вказала, що спікер перебуває у Києві і пізніше сам зможе повідомити, чому вирішив взяти відпустку.

Нагадаємо: Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався при голосуванні членів РНБО за санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака і телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука.

На його думку, якщо ці особи підтримують тероризм, як ідеться в матеріалах СБУ, то повинні постати перед судом. 

Читайте також: Разумков опублікував пафосне відео про початок роботи Ради

Українська правда
Теми: Разумков Дмитро


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