Разумков на день пішов у відпустку

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков узяв один день відпустки у п’ятницю 5 лютого за власний рахунок.

Джерело: прессекретарка Разумкова Ольга Туній у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Дмитро Олександрович взяв відпустку на один день за власний рахунок. У понеділок він буде на роботі".

Деталі: Пресекретарка також вказала, що спікер перебуває у Києві і пізніше сам зможе повідомити, чому вирішив взяти відпустку.

Нагадаємо: Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався при голосуванні членів РНБО за санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака і телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука.

На його думку, якщо ці особи підтримують тероризм, як ідеться в матеріалах СБУ, то повинні постати перед судом.

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