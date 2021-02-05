Разумков на день пішов у відпустку
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков узяв один день відпустки у п’ятницю 5 лютого за власний рахунок.
Джерело: прессекретарка Разумкова Ольга Туній у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Дмитро Олександрович взяв відпустку на один день за власний рахунок. У понеділок він буде на роботі".
Деталі: Пресекретарка також вказала, що спікер перебуває у Києві і пізніше сам зможе повідомити, чому вирішив взяти відпустку.
Нагадаємо: Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався при голосуванні членів РНБО за санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака і телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука.
На його думку, якщо ці особи підтримують тероризм, як ідеться в матеріалах СБУ, то повинні постати перед судом.
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