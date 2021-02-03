Разумков пояснив позицію щодо каналів Медведчука: Тут не про санкції

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що не підтримав у Раді нацбезпеки й оборони запровадження санкцій до нардепа Тараса Козака та телеканалів, підконтрольних Віктору Медведчуку, бо вважає, що якщо вони підтримують тероризм, то повинні постати перед судом.

Джерело: Разумков на брифінгу у Верховній Раді

Пряма мова Разумкова: "Ми живемо у країні, де йде війна, у тому числі гібридна та інформаційна – і боротися з цими викликами треба... Але якщо ми говоримо про санкції, то санкції ми вводимо до тих, кого ми не можемо покарати тут. Це іноземні держави, іноземні господарюючі суб'єкти, які знаходяться поза межами українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за національну безпеку, і не можуть відповідати перед українським судом.

Кожен, хто фінансує тероризм, хто допомагає так званим "ЛНР" і "ДНР", або помічений у співпраці з країною-агресором повинен нести відповідальність згідно з чинним законодавством. Але тут не про санкції, тут про відповідальність…

Стаття 1 пункт 2 закону про санкції говорить про особу, яка фінансує тероризм. Якщо ми говоримо про тероризм і якщо ці люди знаходяться на території нашої держави, якщо є інформація про те, що вони допомагають якось "ЛНР", "ДНР" або країні-агресору, то тут повинна бути термінова інформація на генерального прокурора – подання, підозра і в рамках діючого законодавства український суд повинен прийняти рішення".

Деталі: За словами Разумкова, засідання РНБО 2 лютого відбувалося у формі письмового опитування, а додаткової інформації від представників спецслужб чи голови СБУ не було у пакеті документів, які були надані для ознайомлення.

Обговорення по даному питанню членів Радбезу не було, підтвердив Разумков інформацію, яку раніше "Українській правді" озвучили джерела.

На думку спікера, якщо у спецслужб є інформація про злочини, то вона не повинна бути закритою.

Разумков запевнив, що залишається членом команди президента, хоча й утримався від рішення РНБО про санкції.

Передісторія:

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування за це рішення.

Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.

Медіахолдинг Медведчука "Новости" заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ". Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK планують боротися за своє право бути в ефірі.

В Офісі президента заявили, що санкції проти Тараса Козака і трьох каналів підконтрольних Віктору Медведчуку не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із "чужорідної пропагандою".

За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

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