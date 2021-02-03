Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков пояснив позицію щодо каналів Медведчука: Тут не про санкції

Середа, 3 лютого 2021, 11:29
Разумков пояснив позицію щодо каналів Медведчука: Тут не про санкції

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що не підтримав у Раді нацбезпеки й оборони запровадження санкцій до нардепа Тараса Козака та телеканалів, підконтрольних Віктору Медведчуку, бо вважає, що якщо вони підтримують тероризм, то повинні постати перед судом. 

Джерело: Разумков на брифінгу у Верховній Раді 

Пряма мова Разумкова: "Ми живемо у країні, де йде війна, у тому числі гібридна та інформаційна – і боротися з цими викликами треба... Але якщо ми говоримо про санкції, то санкції ми вводимо до тих, кого ми не можемо покарати тут. Це іноземні держави, іноземні господарюючі суб'єкти, які знаходяться поза межами українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за національну безпеку, і не можуть відповідати перед українським судом.  

Кожен, хто фінансує тероризм, хто допомагає так званим "ЛНР" і "ДНР" або помічений у співпраці з країною-агресором, повинен нести відповідальність згідно з чинним законодавством. Але тут не про санкції, тут про відповідальність… 

Стаття 1 пункт 2 закону про санкції говорить про особу, яка фінансує тероризм. Якщо ми говоримо про тероризм і якщо ці люди знаходяться на території нашої держави, якщо є інформація про те, що вони допомагають якось "ЛНР", "ДНР" або країні-агресору, то тут повинна бути термінова інформація на генерального  прокурора – подання, підозра і в рамках діючого законодавства український суд повинен прийняти рішення". 

Деталі: За словами Разумкова, засідання РНБО 2 лютого відбувалося у формі письмового опитування, а додаткової інформації від представників спецслужб чи голови СБУ не було у пакеті документів, які були надані для ознайомлення. 

Обговорення по даному питанню членів Радбезу не було, підтвердив Разумков інформацію, яку раніше "Українській правді" озвучили джерела

На думку спікера, якщо у спецслужб є інформація про злочини, то вона не повинна бути закритою. 

Він також вважає, що є багато способів зупинити тих, хто працює проти інтересів України: у телеканалів можна відкликати ліцензії, а фігурантів кримінальних справ можна посадити до в'язниці, – а не обмежуватися санкціями.

Разумков запевнив, що залишається членом команди президента, хоча й утримався від рішення РНБО про санкції.

Передісторія: 

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування за це рішення.
  • Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.
  • Медіахолдинг Медведчука "Новости" заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ". Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK планують боротися за своє право бути в ефірі.
  • В Офісі президента заявили, що санкції проти Тараса Козака і трьох каналів підконтрольних Віктору Медведчуку не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із "чужорідної пропагандою".
  • За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Читайте також: Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроРНБОсанкціїМедведчуктелебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
Усі новини...
Реклама: