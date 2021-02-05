Степанов запевнив, що умови нового карантину будуть м’якшими

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що загальні умови адаптивного карантину, який уряд планує запровадити до 30 квітня, будуть більш м’якими.

Джерело: Степанов на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Степанова: "Ми вже розробили відповідний нормативний акт, яким регламентуються надалі всі карантинні обмеження. Карантин плануємо продовжувати до 30 квітня, також будуть загальні умови, які будуть м’якші, ніж на сьогоднішній день. Ми пом’якшуємо їх виходячи з сьогоднішньої ситуації".

Деталі: Він наголосив, що жорсткі карантинні обмеження, так званий "червоний" рівень епіднебезпеки, можуть ввести на території окремого регіону, якщо одночасно два показники перевищують норму. Наприклад, заповненість ліжок з киснем перевищить 65% або темпи зростання захворюваності за останні 7 днів перевищать 50%.

За словами Степанова, наразі жодна область чи регіон не відповідають критеріям, за якими вводиться "червоний" рівень епіднебезпеки.

Нагадаємо: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.

Тоді прем’єр зазначав, що пом’якшення або зміни карантину можливі.