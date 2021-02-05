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Цивільна дружина Козака купила квартиру в Москві за $13 млн – "Схеми"

П'ятниця, 5 лютого 2021, 20:28

Цивільна дружина народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака Наталія Лавренюк, яку він не вказує в декларації, володіє квартирою на 657 квадратних метрів у центрі Москви, в одному з найдорожчих житлових комплексів російської столиці Knightsbridge Privat Park.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Зазначається, що на момент набуття у власність ринкова вартість цього житла становила 13 мільйонів доларів (або близько 350 мільйонів гривень).

Апартаменти знаходяться в делюкс-комплексі в самому центрі Москви в 5 км від Кремля, по-сусідству з російським прем’єром Мішустіним і очільником "Почты России".

Відповідно до офіційного витягу із реєстру речових прав Російської Федерації, Наталія Лавренюк стала власницею квартири у Knightsbridge Privat Park (Москва, вулиця Єфремова, 19) у березні 2020 року. Житло розташоване на першому поверсі одного із будинків комплексу і має так званий антресольний поверх, тобто два рівні.

Журналісти зазначають, що у Knightsbridge Privat Park Наталія Лавренюк володіє чотирма паркомісцями та кількома підвальними приміщеннями.

На час набуття у власність Наталією Лавренюк квартири за один "квадрат" у цьому комплексі на вторинному ринку в середньому просили майже півтора мільйона рублів – тобто трохи менше ніж 20 тисяч доларів. Таким чином, вартість її квартири на 657 квадратних метрів складала близько 13 мільйонів доларів.

Дослівно: "Попри введення Україною персональних санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака, вони наразі, схоже, жодним чином не торкаються значної частини його активів і майна, хоча входять до сфери його впливу. Бо юридично компанії та нерухомість оформлені на його цивільну дружину, яку він роками не вносить до своєї декларації про майно і доходи, хоча цього вимагає закон".

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Передісторія:

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK.
  • За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Медіахолдинг Медведчука "Новости" заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ". Телеканали планують боротися за своє право бути в ефірі.

Теми: Тарас КозакРосіясанкції


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