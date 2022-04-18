Донька Тараса Козака навчається в Лондоні й розповідає, що допомагає біженцям

Донька підсанкційного народного депутата Тараса Козака навчається в Лондоні й дала кілька інтерв’ю журналістам, що допомагає українським біженцям.

Джерело: українське медіа "Наші Гроші", інтерв’ю Лани Козак для видань Evening Standard Magazine та Independent (обидва належать російському бізнесмену Александру Лєбєдєву), та газеті i

Деталі: Лана Козак в інтерв’ю не розповідає, що є донькою депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Козака, якого звинувачують у державній зраді та який перебуває в міжнародному розшуку.

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Вона сказала, що її матір та брат живуть наразі у Львові й бояться за своє життя, ховаючись у "родинному бункері".

Лана розповіла, що вона пропускала заняття в престижному університеті University of the Arts London (Університет мистецтв Лондона), аби допомогти з розміщенням центрів для збору пожертв українцям. Вона закликала уряд Великої Британії робити більше для допомоги звичайним українцям.

Інтерв'ю Лани для британських медіа

Дівчина поділилась із журналістами, що її матір може виїхати до Британії та, за чинними правилами, отримати легальний притулок через програму для родичів українців, які живуть у Британії. Але, за її словами, її матір не хоче перетинати кордон з огляду на черги.

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Журналісти "Слідство.Інфо" дослідили, що Тарас Козак має двох дітей від своєї першої дружини – 28-річного Романа і 20-річну Роксолану.

Відповідно до резюме, яке дівчина публічно оприлюднила в Linkedin, Лана завершила престижну школу у Швейцарії з блискучими оцінками та вступила в університет, де навчалися провідні дизайнери світу.

Станом на 2019 рік навчання на бакалавраті, яке триває три роки, коштувало 23 тис. фунтів за рік. На сайтах для студентів, пишуть, що орієнтовна вартість проживання в Лондоні для студентів (житло, книги, особисті витрати тощо) становить від 8 тис. фунтів на рік. Тобто, загалом навчання в Лондоні обійдеться студентці Лані Козак приблизно у 3,6 млн грн.

Лана також публікує в соцмережах світлини з коштовним одягом престижних брендів, а також показує свої подорожі до курортів Греції. 2019 року Лана публікувала в Instagram світлини з Москви, де вона зупинялася в дорогому п’ятизірковому готелі.

Лана в Москві біля ЦУМа Фото: instagram-сторінка Лани

Журналісти "Наші Гроші" сконтактували з дівчиною, аби дізнатися, чи вона спілкується з батьком та як фінансує своє навчання, проживання та відпочинок. Вона сказала, що її батьки розлучилися, коли вона була маленькою, і з того часу з батьком не спілкується. Дівчина проігнорувала питання щодо фінансів.

Матір Лани Руслана не має бізнесу. Матір Тараса Козака – Софія Козак та його брат – Богдан володіють готелем та рестораном у Львові. Також Софія Козак має частку в підприємствах, заснованому юридичною особою "Керамбуд". Це підприємство своєю чергою належить Богдану Козаку та рідному брату Віктора Медведчука – Сергію Медведчуку.

Чому це важливо: Козак є одним із найближчих соратників затриманого Віктора Медведчука. Зокрема, юридично Козак володів холдингом, що управляв телеканалами Zik, 112 i Newsone, чию діяльність призупинила Рада національної безпеки і оборони через загрозу суверенітету й незалежності України.

Козак утік до Білорусі, коли проти нього порушили кримінальні справи про державну зраду та замах на розграбування державних надр. Джерела журналістів твердять, що він ховається на території Росії. У його партнерки є нерухомість у Москві.

Американський уряд 20 січня запровадив персональні санкції проти Козака за причетність до підриву суверенітету України.