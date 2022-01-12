Соратник Медведчука заробив на продажі нафтової компанії в Росії – розслідувачі

Міжнародні журналісти-розслідувачі з’ясували, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Тарас Козак, наближений до кума Путіна Віктора Медведчука, отримав $50 млн від продажу нафтової компанії в Росії.

Джерело: розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (OCCRP)

Деталі: У серпні 2021 року білоруська державна компанія "Білорусьнафта" прозвітувала про придбання за 50 мільйонів доларів російської компанії "Пурнєфть". У володінні "Пурнєфті" знаходяться 69 родовищ нафти на південь від Північного полярного кола.

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За словами журналістів, 2020 року "Пурнєфть" після сплати податків та зборів отримала прибуток у розмірі 10 мільйонів доларів.

Розслідувачі з’ясували з документів, оприлюднених у ході зливу Pandora Papers, що компанією "Пурнєфть" володіла офшорна компанія Brimipana Trading, зареєстрована на Британських Вірґінських островах. Формально компанія була зареєстрована на громадянина Угорщини Олексія Киселя.

Однак, журналісти доводять, що компанії Киселя пов’язані з Козаком та його родиною.

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Зокрема, Brimipana здійснювала прямі перекази на рахунки кіпрської офшорної компанії Soferco Trading Ltd, зареєстровану на дружину Козака Наталію Лавренюк.

Brimipana також у 2018 році заплатила 1 мільйонів доларів компанії Козака Turul Investments, нібито за передачу австрійської фірми Onyx Aviation. Проте, наступного року цю компанію ліквідували.

Міжнародні журналісти-розслідувачі припускають, що Кисіль є прикриттям для Козака, тож автори розслідування висновують, що український народний обранець прямо заробляв на російській нафтовій компанії.

Довідково: Саме на Козака були зареєстровані телеканали "112", Newsone та Zik, які в лютому 2021 року припинили мовлення через санкції Ради безпеки й оборони. Козака вважають близьким оточенням Віктора Медведчука, зокрема під час окупації Росією Кримського півострова, Козак із Медведчуком придбали в Росії інший нафтовий бізнес – в Ростовській області.

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