Соратник Медведчука заробив на продажі нафтової компанії в Росії – розслідувачі
Міжнародні журналісти-розслідувачі з’ясували, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Тарас Козак, наближений до кума Путіна Віктора Медведчука, отримав $50 млн від продажу нафтової компанії в Росії.
Джерело: розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (OCCRP)
Деталі: У серпні 2021 року білоруська державна компанія "Білорусьнафта" прозвітувала про придбання за 50 мільйонів доларів російської компанії "Пурнєфть". У володінні "Пурнєфті" знаходяться 69 родовищ нафти на південь від Північного полярного кола.
За словами журналістів, 2020 року "Пурнєфть" після сплати податків та зборів отримала прибуток у розмірі 10 мільйонів доларів.
Розслідувачі з’ясували з документів, оприлюднених у ході зливу Pandora Papers, що компанією "Пурнєфть" володіла офшорна компанія Brimipana Trading, зареєстрована на Британських Вірґінських островах. Формально компанія була зареєстрована на громадянина Угорщини Олексія Киселя.
Однак, журналісти доводять, що компанії Киселя пов’язані з Козаком та його родиною.
Зокрема, Brimipana здійснювала прямі перекази на рахунки кіпрської офшорної компанії Soferco Trading Ltd, зареєстровану на дружину Козака Наталію Лавренюк.
Brimipana також у 2018 році заплатила 1 мільйонів доларів компанії Козака Turul Investments, нібито за передачу австрійської фірми Onyx Aviation. Проте, наступного року цю компанію ліквідували.
Міжнародні журналісти-розслідувачі припускають, що Кисіль є прикриттям для Козака, тож автори розслідування висновують, що український народний обранець прямо заробляв на російській нафтовій компанії.
Довідково: Саме на Козака були зареєстровані телеканали "112", Newsone та Zik, які в лютому 2021 року припинили мовлення через санкції Ради безпеки й оборони. Козака вважають близьким оточенням Віктора Медведчука, зокрема під час окупації Росією Кримського півострова, Козак із Медведчуком придбали в Росії інший нафтовий бізнес – в Ростовській області.
Читайте також: Як Козак через офшорки купляв телеканали для Медведчука і при чому тут Лукашенко
Як Тарас Козак в обхід РНБО продав літак до США та інші пригоди підсанкційних літаків
Передісторія:
- Пізно ввечері 2 лютого президент Володимир Зеленський наклав санкції на телеканали, які пов’язували з Медведчуком та "ОПЗЖ". Санкції запровадили зокрема прямо проти їхнього власника – Козака.
- Підставою для запровадження санкцій проти українського нардепа стала його причетність до поставок вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Як доводили в розслідуванні Служби безпеки, юридичні особи, зареєстровані на Козака, таким чином фінансували діяльність терористів так званих російських утворень "ДНР" та "ЛНР". За словами розслідувачів, схему організували через офшорну компанію на Кіпрі.
- У лютому того ж року нардеп подав позов до Верховного Суду України, в якому оскаржує рішення РНБО про накладення санкцій на його майно та компанії. У квітні Суд відхилив клопотання Козака.
- За даними СБУ, Козак переховується на території держави-агресора Росії.
- Партнерка Козака Наталія Лавренюк придбала квартиру в Москві за 13 мільйонів доларів, як стверджують журналісти-розслідувачі. Водночас його родині належать десятки квартир, будинків та земельних ділянок у Києві та Львові.