Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Соратник Медведчука заробив на продажі нафтової компанії в Росії – розслідувачі

Середа, 12 січня 2022, 17:43
Тарас Козак. Фото: zagittya.com.ua

Міжнародні журналісти-розслідувачі з’ясували, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Тарас Козак, наближений до кума Путіна Віктора Медведчука, отримав $50 млн від продажу нафтової компанії в Росії.

Джерело: розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (OCCRP)

Деталі: У серпні 2021 року білоруська державна компанія "Білорусьнафта" прозвітувала про придбання за 50 мільйонів доларів російської компанії "Пурнєфть". У володінні "Пурнєфті" знаходяться 69 родовищ нафти на південь від Північного полярного кола.

За словами журналістів, 2020 року "Пурнєфть" після сплати податків та зборів отримала прибуток у розмірі 10 мільйонів доларів.

Розслідувачі з’ясували з документів, оприлюднених у ході зливу Pandora Papers, що компанією "Пурнєфть" володіла офшорна компанія Brimipana Trading, зареєстрована на Британських Вірґінських островах. Формально компанія була зареєстрована на громадянина Угорщини Олексія Киселя.

Однак, журналісти доводять, що компанії Киселя пов’язані з Козаком та його родиною. 

Зокрема, Brimipana здійснювала прямі перекази на рахунки кіпрської офшорної компанії Soferco Trading Ltd, зареєстровану на дружину Козака Наталію Лавренюк.

Brimipana також у 2018 році заплатила 1 мільйонів доларів компанії Козака Turul Investments, нібито за передачу австрійської фірми Onyx Aviation. Проте, наступного року цю компанію ліквідували.

Міжнародні журналісти-розслідувачі припускають, що Кисіль є прикриттям для Козака, тож автори розслідування висновують, що український народний обранець прямо заробляв на російській нафтовій компанії.

Довідково: Саме на Козака були зареєстровані телеканали "112", Newsone та Zik, які в лютому 2021 року припинили мовлення через санкції Ради безпеки й оборони. Козака вважають близьким оточенням Віктора Медведчука, зокрема під час окупації Росією Кримського півострова, Козак із Медведчуком придбали в Росії інший нафтовий бізнес – в Ростовській області.

Читайте також: Як Козак через офшорки купляв телеканали для Медведчука і при чому тут Лукашенко 

Як Тарас Козак в обхід РНБО продав літак до США та інші пригоди підсанкційних літаків 

Передісторія:

  • Пізно ввечері 2 лютого президент Володимир Зеленський наклав санкції на телеканали, які пов’язували з Медведчуком та "ОПЗЖ". Санкції запровадили зокрема прямо проти їхнього власника – Козака.
  • Підставою для запровадження санкцій проти українського нардепа стала його причетність до поставок вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Як доводили в розслідуванні Служби безпеки, юридичні особи, зареєстровані на Козака, таким чином фінансували діяльність терористів так званих російських утворень "ДНР" та "ЛНР". За словами розслідувачів, схему організували через офшорну компанію на Кіпрі.
  • У лютому того ж року нардеп подав позов до Верховного Суду України, в якому оскаржує рішення РНБО про накладення санкцій на його майно та компанії. У квітні Суд відхилив клопотання Козака.
  • За даними СБУ, Козак переховується на території держави-агресора Росії.
  • Партнерка Козака Наталія Лавренюк придбала квартиру в Москві за 13 мільйонів доларів, як стверджують журналісти-розслідувачі. Водночас його родині належать десятки квартир, будинків та земельних ділянок у Києві та Львові.

Українська правда
Теми: Тарас КозакМедведчукРосіякорупціяколаборація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний. Суд оголосив перерву

Лукашенко розповів про військові навчання з Путіним і звинуватив Україну в стягуванні сил до кордону

ДБР: Демчишин перебуває в міжнародному розшуку у справі про вугілля з ОРДЛО

Прикордонники запевняють, що не перешкоджали Порошенку: паспорт не відбирали

У ДБР кажуть, що в аеропорту намагалися вручити Порошенку повістку в суд

фото, відео У Порошенка забирали паспорт, він все ж перетнув кордон

Усі новини...
Тарас Козак
Козак у Білорусі заплатив 1,3 мільйона за оренду житла
Козак не повідомляв Раду про лікування в Білорусі
Венедіктова каже, що Козак не в Білорусі
Останні новини
13:00
Пєсков прокоментував можливість розміщення російських військових на Кубі та у Венесуелі
12:46
В ЄС заявили, що Росія не передала документи для визнання вакцини "Спутник V"
12:32
"30 років ми були бездіяльними": у Німеччині закликають уряд радикально змінити політику щодо РФ
12:15
В Африці вчені виявили найстарішу "соцмережу", якій понад 50 тис. років
12:11
Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний. Суд оголосив перерву
11:59
Курс валют на 15 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:48
У Кремлі заявили, що для обговорення відносин з Україною США не потрібні
11:35
У Польщі анонсували зустріч Дуди і Зеленського
11:34
У Києві після вихідних дещо знизилась кількість нових хворих на Covid
11:31
Лукашенко розповів про військові навчання з Путіним і звинуватив Україну в стягуванні сил до кордону
Усі новини...