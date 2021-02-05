Додаток для обходу блокування "Вконтакте" викрадав дані українців – РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки, який діє при Раді національної безпеки та оборони, зазначає, що розширення VK Unblock, яке дозволяло обходити блокування російської соціальної мережі "Вконтакте", містило шкідливий код для викрадення даних акаунтів.

Джерело: НКЦК у Facebook

Дослівно: "Розширення VK Unblock для браузерів Chrome, Edge містило шкідливий код для викрадення даних акаунтів Google (включаючи активність мобільних пристроїв, геолокацію, та ін.).

Дослідники з компанії Avast виявили, що вказане розширення, серед 28 інших, містило шкідливий код, який приховано збирав персональні дані користувачів та за командою з керуючого серверу міг змінювати інформацію на вебсторінках, включаючи результати пошуку".

Деталі: Наразі відомо, що такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів, основними з яких були жителі України, Франції та Бразилії.

Наразі це розширення заблоковане Google та Microsoft.

Що передувало: Російська соціальна мережа "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися "без обмежень".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити цю інформацію.

Пізніше у РНБО розповіли, що оновлена робота проксі в мобільному додатку "ВКонтакте" має на меті збір російськими спецслужбами даних про громадян України.

Нагадаємо: 15 травня 2017 року указом п'ятого президента України Петра Порошенка від 15.05.2017 № 133 було уведене в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким на території України було заблоковано роботу ряду російських веб-ресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакті".

14 травня 2020 року указом президента Зеленського №184 ці санкції було продовжено.

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