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Ткаченко доручив перевірити, чи дійсно заборонена мережа "ВКонтакте" обійшла блокування

Понеділок, 14 вересня 2020, 14:28
Ткаченко доручив перевірити, чи дійсно заборонена мережа ВКонтакте обійшла блокування

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко каже, що доручив перевірити інформацію щодо забороненої в Україні російської соцмережі "ВКонтакте", яка заявила, що обійшла блокування.

Джерело: Ткаченко на пресконференції з нагоди 100 днів на посаді, відповідаючи на запитання

Деталі: На думку міністра, проблема протидії ворогу у гібридній війні не зводиться лише до заборон, а має вирішуватися за рахунок просвітництва та медіаграмотності. Водночас він стверджує, що в держави є стратегія боротьби з дезінформацією, водночас не деталізувавши її.

Пряма мова: "Проблема проникнення дезінформації, яка йде з "ВКонтакте" чи російських телеканалів є дійсно вагома. Ми кілька разів зустрічалися в РНБО з цього приводу, є план заходів. Сподіваюся, він буде реалізований.

Стосовно "ВКонтакте". Я попросив сьогодні, як ми дізналися про цю інформацію, перевірити, чи насправді це реалістично, і що можна зробити, які рішення прийняти, щоб протидіяти цій історії.

Що передувало: Російська соціальна мережа "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися "без обмежень".

У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" та "Однокласники" на території України.

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Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережівійнаРосія
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