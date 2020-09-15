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Мобільний додаток "ВКонтакте" збирає дані українських користувачів - РНБО

Вівторок, 15 вересня 2020, 11:53

Оновлена робота проксі в мобільному додатку "ВКонтакте" має на меті збір російськими спецслужбами даних про громадян України.

Джерело: заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "З моменту застосування санкцій ми бачимо періодичне поширення інформації про відновлення доступу до цієї соцмережі на території України навіть не зважаючи на нестабільну роботу проксі. Ми впевнені, що цей додаток використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений".

Деталі: За словами Демедюка, активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.

Він наголосив, що після застосування санкцій щодо соціальної мережі "ВКонтакте" фахівці українських правоохоронних органів вживають заходів до забезпечення реалізації санкційних обмежень. Водночас спецслужби РФ із використанням можливостей розробників програмного забезпечення шукають нові методи обходу санкцій.

Зокрема нещодавно вчергове було оновлено роботу проксі в мобільному додатку та надано доступ до соцмережі "ВКонтакте" українським користувачам.

За словами Демедюка, активізація роботи додатку має на меті не надання користувачеві доступу до соціальної мережі без застосування додаткових сервісів для обходу санкцій, а збір даних громадян України та поширення дезінформації для впливу на громадську думку і маніпулювання нею.

Зазначається, що спеціалісти Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО у співпраці з міжнародними колегами та партнерами напрацьовують заходи щодо реагування та блокування роботи мобільного додатку "ВКонтакте" на території України.

Що передувало: Російська соціальна мережа "ВКонтакте" на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися "без обмежень".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити цю інформацію.

Нагадаємо: 15 травня 2017 року указом президента України Порошенка від 15.05.2017 № 133 було уведене в дію рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з яким на території України було заблоковано роботу ряду російських веб-ресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакті".

14 травня 2020 року указом президента Зеленського №184 ці санкції було продовжено.

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Українська правда
Теми: соцмережіРосіясанкціїпропагандаРНБО


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