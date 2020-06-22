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Зґвалтування і тортури в Кагарлику: слідство змінило кваліфікацію злочину поліцейських

Понеділок, 22 червня 2020, 23:58
hromadske

Слідство змінило кваліфікацію злочину щодо поліцейських з Кагарлика - Сергія Сулими та Миколи Кузіва: нині їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб та у катуванні за попередньою змовою групою осіб.

Джерело: прокурор у справі Валерій Смирнов у коментарі "Громадському радіо"

Пряма мова: "365-ту перекваліфікували на 127-му. Перекваліфікували на більш точну норму, яка відображає об’єктивну та суб’єктивну сторони кримінального правопорушення".

Деталі: Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу зникло з кваліфікації.

Смирнов додав, що у справі призначили близько дев’яти експертиз. Декілька експертиз вже завершили, але більшість ще проводять.

Що передувало: Ексоперуповноваженого кагарлицького відділення поліції Сергія Сулиму спершу підозрювали у зґвалтуванні групою осіб, його колишнього начальника Микола Кузіва — у співучасті у груповому зґвалтуванні та в перевищенні службових повноважень.

У повідомленні ДБР про затримання поліцейських була інформація щодо застосування тортур до потерпілих. У підозрах, вручених наприкінці травня, цього не було. За словами Смирнова, підозра була первинна: в подальшому проводилося досудове розслідування і "було дано точнішу правову оцінку".

Знати більше: Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо

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Теми: поліціякримінал


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