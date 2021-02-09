Соратник Навального анонсував нову акцію - у дворах і з ліхтариками
Соратники засудженого російського опозиціонера Олексія Навального придумали нову акцію 14 лютого - у дворах і з ліхтариками.
Джерело: соратник Навального Леонід Волков, якого цитує російська служба ВВС
Пряма мова: "Хтось, може, принесе і свічки - і зробите з них, скажімо, сердечко (все-таки, 14 лютого!). Сфоткаєте зверху, з однієї з квартир, і викладіть його в інстаграм. Нехай стрічки соцмереж заповняться тисячами таких палаючих сердець з десятків російських міст.
Ви постоїте кілька хвилин, потім до вас спуститься хтось ще і ще - з ваших сусідів. Ви думали, що ви один у всьому великому будинку небайдужі до того, що відбувається в країні? Ви побачите, що це не так. Ви познайомитеся зі своїми сусідами, які близькі вам по духу, і вам стане разом тепліше".
Деталі: За його словами, акція триватиме 15 хвилин і виходити на площі не потрібно: "Ніякого ОМОНу, ніякого страху. Можливо, вам здасться, що ці 15 хвилин нічого не змінять - але, насправді, вони змінять все", - написав Волков.
Минулого тижня Волков заявив, що нові протестні акції відкладаються до весни. Зараз, мотивував він, протести можуть призвести до того, що вулична активність спаде, а робота команди Навального буде паралізована через затримання і адміністративні арешти активістів.
Не всі прихильники опозиції погодилися з рішенням Волкова. У соцмережах його звинувачували в тому, що він "зливає протест" і не продовжує боротися за звільнення Навального. Деякі висловлювали думку, що потрібно продовжувати протести.
UPD: У Кремлі вже пообіцяли реакцію силовиків "в разі порушення закону". Видання "Медуза" цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
Пряма мова: "Важко сказати. У кішки-мишки ні з ким ми грати не будемо. Але, безумовно, наші всі правоохоронці в разі порушення закону винних притягатимуть до відповідальності".
Передісторія:
- 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". 2 лютого Навальному замінили умовний термін на реальний по цій справі. Російський суд призначив йому 2 роки і 8 місяців колонії.
- Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.
- Навального врятували в німецькій клінці Charité.