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Соратник Навального анонсував нову акцію - у дворах і з ліхтариками

Вівторок, 9 лютого 2021, 11:15

Соратники засудженого російського опозиціонера Олексія Навального придумали нову акцію 14 лютого - у дворах і з ліхтариками.

Джерело: соратник Навального Леонід Волков, якого цитує російська служба ВВС

Пряма мова: "Хтось, може, принесе і свічки - і зробите з них, скажімо, сердечко (все-таки, 14 лютого!). Сфоткаєте зверху, з однієї з квартир, і викладіть його в інстаграм. Нехай стрічки соцмереж заповняться тисячами таких палаючих сердець з десятків російських міст.

Ви постоїте кілька хвилин, потім до вас спуститься хтось ще і ще - з ваших сусідів. Ви думали, що ви один у всьому великому будинку небайдужі до того, що відбувається в країні? Ви побачите, що це не так. Ви познайомитеся зі своїми сусідами, які близькі вам по духу, і вам стане разом тепліше".

Деталі: За його словами, акція триватиме 15 хвилин і виходити на площі не потрібно: "Ніякого ОМОНу, ніякого страху. Можливо, вам здасться, що ці 15 хвилин нічого не змінять - але, насправді, вони змінять все", - написав Волков.

Минулого тижня Волков заявив, що нові протестні акції відкладаються до весни. Зараз, мотивував він, протести можуть призвести до того, що вулична активність спаде, а робота команди Навального буде паралізована через затримання і адміністративні арешти активістів.

Не всі прихильники опозиції погодилися з рішенням Волкова. У соцмережах його звинувачували в тому, що він "зливає протест" і не продовжує боротися за звільнення Навального. Деякі висловлювали думку, що потрібно продовжувати протести.

Передісторія: 

  • 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". 2 лютого Навальному замінили умовний термін на реальний по цій справі. Російський суд призначив йому 2 роки і 8 місяців колонії.
  • Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.
  • Навального врятували в німецькій клінці Charité.

Теми: НавальнийРосіяакції


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