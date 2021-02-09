Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Соратник Навального анонсував нову акцію - у дворах і з ліхтариками

Вівторок, 9 лютого 2021, 10:15
Соратник Навального анонсував нову акцію - у дворах і з ліхтариками

Соратники засудженого російського опозиціонера Олексія Навального придумали нову акцію 14 лютого - у дворах і з ліхтариками.

Джерело: соратник Навального Леонід Волков, якого цитує російська служба ВВС

Пряма мова: "Хтось, може, принесе і свічки - і зробите з них, скажімо, сердечко (все-таки, 14 лютого!). Сфоткаєте зверху, з однієї з квартир, і викладіть його в інстаграм. Нехай стрічки соцмереж заповняться тисячами таких палаючих сердець з десятків російських міст.

Ви постоїте кілька хвилин, потім до вас спуститься хтось ще і ще - з ваших сусідів. Ви думали, що ви один у всьому великому будинку небайдужі до того, що відбувається в країні? Ви побачите, що це не так. Ви познайомитеся зі своїми сусідами, які близькі вам по духу, і вам стане разом тепліше".

Деталі: За його словами, акція триватиме 15 хвилин і виходити на площі не потрібно: "Ніякого ОМОНу, ніякого страху. Можливо, вам здасться, що ці 15 хвилин нічого не змінять - але, насправді, вони змінять все", - написав Волков.

Минулого тижня Волков заявив, що нові протестні акції відкладаються до весни. Зараз, мотивував він, протести можуть призвести до того, що вулична активність спаде, а робота команди Навального буде паралізована через затримання і адміністративні арешти активістів.

Не всі прихильники опозиції погодилися з рішенням Волкова. У соцмережах його звинувачували в тому, що він "зливає протест" і не продовжує боротися за звільнення Навального. Деякі висловлювали думку, що потрібно продовжувати протести.

UPD: У Кремлі вже пообіцяли реакцію силовиків "в разі порушення закону". Видання "Медуза" цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Пряма мова: "Важко сказати. У кішки-мишки ні з ким ми грати не будемо. Але, безумовно, наші всі правоохоронці в разі порушення закону винних притягатимуть до відповідальності".

Передісторія: 

  • 17 січня 2021 року після повернення з Німеччини Навального затримали. Його звинуватили в невиконанні зобов'язань умовно засудженого у справі "Ів Роше". 2 лютого Навальному замінили умовний термін на реальний по цій справі. Російський суд призначив йому 2 роки і 8 місяців колонії.
  • Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.
  • Навального врятували в німецькій клінці Charité.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосіяакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Навальний
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне
Останні новини
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
Усі новини...
Реклама: