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Кличко повчив Разумкова, як правильно голосувати

Середа, 24 лютого 2021, 14:24
Кличко повчив Разумкова, як правильно голосувати
Тут і далі фото kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко показав спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, як працює у Київраді система голосування "Рада-4", яка унеможливлює кнопкодавство.

Джерело: пресслужба мера

Пряма мова: "Голосування відбувається виключно, коли ти натискаєш одночасно дві кнопки і чекаєш до завершення волевиявлення. В іншому разі голос не буде зараховано. Це унеможливлює голосування за іншого депутата". 

 

Деталі: За словами Кличка, з 2015 року, відколи встановили цю систему, у Київраді "жодного разу не було блокування трибуни, бійок чи конфліктів". Бо якщо депутати не погоджуються з голосуванням, то просто виймають картки, і тоді доводиться шукати компроміс, щоб мати кворум.

Кличко розповів, що система "Рада-4" передбачає також використання пультів, де можна ознайомитись з порядком денним засідання, проектами рішень та записатися на виступ. 

 

Повідомляється, що Разумков особисто випробував, як працює система голосування у Київраді.

За словами спікера парламенту, система "Рада-3", яка працює у ВР, морально застаріла, тому наразі вивчають, чим її можна замінити.

Серед іншого, за словами Разумкова, вивчають технологію, пов'язану із відбитком пальця.  

Передісторія: 

 

Українська правда

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Теми: кнопкодавствоВіталій КличкоРазумков ДмитроКиїв
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