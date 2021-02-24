Кличко повчив Разумкова, як правильно голосувати
Мер Києва Віталій Кличко показав спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, як працює у Київраді система голосування "Рада-4", яка унеможливлює кнопкодавство.
Джерело: пресслужба мера
Пряма мова: "Голосування відбувається виключно, коли ти натискаєш одночасно дві кнопки і чекаєш до завершення волевиявлення. В іншому разі голос не буде зараховано. Це унеможливлює голосування за іншого депутата".
Деталі: За словами Кличка, з 2015 року, відколи встановили цю систему, у Київраді "жодного разу не було блокування трибуни, бійок чи конфліктів". Бо якщо депутати не погоджуються з голосуванням, то просто виймають картки, і тоді доводиться шукати компроміс, щоб мати кворум.
Кличко розповів, що система "Рада-4" передбачає також використання пультів, де можна ознайомитись з порядком денним засідання, проектами рішень та записатися на виступ.
Повідомляється, що Разумков особисто випробував, як працює система голосування у Київраді.
За словами спікера парламенту, система "Рада-3", яка працює у ВР, морально застаріла, тому наразі вивчають, чим її можна замінити.
Серед іншого, за словами Разумкова, вивчають технологію, пов'язану із відбитком пальця.
Передісторія:
- У лютому 2020 року роботу системи для голосування "Рада-4" у Київраді демонстрували народним депутатам. Парламентарі намагалися вплинути на роботу кнопки і прокнопкодавити за допомогою жуйки, скотчу, книжок, мобільних телефонів тощо. Сенсорна кнопка встояла та відреагувала лише на дотик руки учасників голосування.
- У ВР продовжує процвітати кнопкодавство.