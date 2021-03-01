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У справі Татарова залишився один день на слідство: суд не продовжив строки

Понеділок, 1 березня 2021, 12:59
У справі Татарова залишився один день на слідство: суд не продовжив строки

У справі про хабар, де фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, залишився один день дня завершення слідства через те, що суд відмовився продовжити строки.

Джерело: коментар "Українській правді" адвоката іншого підозрюваного в справі Максима Микитася

Пряма мова адвоката Артура Габрієляна: "В четвер (25 лютого – УП) один раз суд вже не продовжив строки. Але чомусь в п'ятницю слідчий Служби безпеки України та заступник генпрокурора повторно подали клопотання на продовження. Сьогодні їм вдруге відмовили.

Чому вони подали вдруге – незрозуміло, оскільки закон не передбачає право повторного звернення до суду з одним і тим же питанням".

Деталі: Строки слідства спливають у понеділок, 1 березня. Правоохоронці мають завершити розслідування: або скласти обвинувальний акт, який згодом направлять до суду, або закрити справу.

Станом на 14 годин підозрюваним не вручали обвинувальний акт.

Водночас, на розгляді суду перебувають скарги двох фігурантів на підозри: Татарова та експерта Костянтина Дубоноса.

Продовжувати строки відмовився Шевченківський райсуд Києва. Слідство просило про це двічі. Правоохоронці пояснювали, що наразі в справі триває експертиза.

У четвер, 25 лютого, за словами адвоката Габрієляна, проти продовження не виступала жодна зі сторін, у тому числі захист Татарова. Однак суд відмовив слідству.

Правоохоронці вдруге звернулись із таким проханням. Однак 1 березня суддя інша суддя теж відмовила в продовженні, пояснивши це тим, що не може винести рішення, яке буде суперечити попередньому.

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно Татарова. 
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру заступнику голови ОП. Його підозрюють у посередництві під час передачі хабара експерту. Йдеться про справу забудовника Максима Микитася, в якого Татаров працював юристом.
  • 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.
  • НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Татаровкорупція
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