Татарову підписали підозру – джерела

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, органах прокуратури та Національному антикорупційному бюро

Пряма мова джерела: "Грищук підписав підозру Татарову".

Деталі: За словами співрозмовника, підозру мають вручити 18 грудня.

Наразі детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.

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