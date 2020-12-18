Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Татарову підписали підозру – джерела

П'ятниця, 18 грудня 2020, 12:48
Татарову підписали підозру – джерела
ФОТО З TELEGRAM ТАТАРОВА

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, органах прокуратури та Національному антикорупційному бюро

Пряма мова джерела: "Грищук підписав підозру Татарову".

Деталі: За словами співрозмовника, підозру мають вручити 18 грудня. 

Наразі детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.

Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію

Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
  • Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
  • Перед цим Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави й має піти".
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань.
  • У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТатаровАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Татаров
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Хто такий Олег Татаров та як він опинився на вершині правоохоронної системи
Екстесть Татарова зареєстрував ФОП на Закарпатті за адресою фонду з орбіти Каськіва – ЗМІ
Останні новини
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
11:22
Нацбанк у 2024 році планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
11:18
У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
Усі новини...
Реклама: