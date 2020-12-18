Татарову підписали підозру – джерела
П'ятниця, 18 грудня 2020, 12:48
В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, органах прокуратури та Національному антикорупційному бюро
Пряма мова джерела: "Грищук підписав підозру Татарову".
Деталі: За словами співрозмовника, підозру мають вручити 18 грудня.
Наразі детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
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Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
- Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
- Перед цим Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави й має піти".
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань.
- У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
Українська правда