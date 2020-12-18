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Татарову підписали підозру – джерела

П'ятниця, 18 грудня 2020, 13:48
ФОТО З TELEGRAM ТАТАРОВА

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, органах прокуратури та Національному антикорупційному бюро

Пряма мова джерела: "Грищук підписав підозру Татарову".

Деталі: За словами співрозмовника, підозру мають вручити 18 грудня. 

Наразі детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
  • Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. НАБУ, серед іншого, веде прослуховування заступника голови ОП.
  • Перед цим Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави й має піти".
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань.
  • У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 

Українська правда
Теми: ТатаровАнтикорупційна прокуратура


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