НАЗК склало на Садового 14 адмінпротоколів

Національне агентство з питань запобігання корупції склало та скерувало до суду 14 адмінпротоколів щодо Львівського міського голови Андрія Садового.

Джерело: Пресслужба НАЗК, Львівський міський голова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Думаю, всім відомо, що у Львові, як і в багатьох інших містах, громадські організації можуть отримати знижку на оренду комунального майна. Це важливо для повноцінної діяльності людей, які часто виконують функції, які мала б робити держава".

"Я звернувся до 280 депутатів, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора, НАБУ, Президента, ДБР, акцентуючи на абсурдності таких звинувачень. Бо прокуратура не має жодного права втручатись у господарську діяльність міської ради, яка здійснюється в абсолютній відповідності до чинного законодавства".

Деталі: Загалом НАЗК за останні два тижні склало та направило до суду 84 адміністративних протоколи.

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у НАЗК склали та скерували до суду протоколи щодо:

Бориса Акіменка, колишнього в.о. голови ДПС у Чернівецькій області (26 адмінпротоколів);

Андрія Садового, міського голови міста Львова (14 адмінпротоколів);

Юрія Сав’яка, старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області (8 адмінпротоколів);

Валерія Лісницького, колишнього в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області (26 адмінпротоколів).

Садовий пояснив, що минулого року прокуратура поставила під сумнів правильність ухвали міської ради від 2007 р. про знижку для ГО.

Ця ухвала міськради, за його словами, повністю синхронізована з відповідною постановою Кабміну та наказом Фонду держмайна, на основі яких працюють практично всі органи місцевого самоврядування України. Але, незважаючи на це, проти керівниці управління комунальної власності відкрили кримінальне провадження.

Мер Львова стверджує, що суд за цією справою вже відбувся і своїм рішення "підтвердив абсурдність звинувачень".

"Натомість прокуратура звернулась до НАЗК через те, що я начебто втручаюсь у їхню діяльність, бо своїми зверненнями роблю цю справу публічною. І у відповідь на мої листи склали на мене 14 протоколів. Дивно, чому не 290? Адже листів було саме стільки", – зазначає Садовий.

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