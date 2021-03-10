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НАПК составило на Садового 14 админпротоколов

Среда, 10 марта 2021, 16:56
НАПК составило на Садового 14 админпротоколов

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд 14 админпротоколов на Львовского городского голову Андрея Садового.

Источник: Пресс-служба НАПК, Львовский городской председатель Андрей Садовой в Facebook

Прямая речь Садового: "Думаю, всем известно, что во Львове, как и во многих других городах, общественные организации могут получить скидку на аренду коммунального имущества. Это важно для полноценной деятельности людей, которые часто выполняют функции государства".

"Я обратился к 280 депутатам, Премьер-министру, Генеральному прокурору, НАБУ, Президенту, ГБР, акцентируя абсурдность таких обвинений. Поэтому прокуратура не имеет никакого права вмешиваться в хозяйственную деятельность городского совета, которая осуществляется в абсолютном соответствии с действующим законодательством".

Детали: В общем НАПК за последние две недели составило и направило в суд 84 административных протокола.

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составили и направили в суд протоколы на:

  • Бориса Акименко, бывшего и.о. председателя ГНС в Черновицкой области (26 админпротоколов)
  • Андрея Садового, мэра Львова (14 админпротоколов)
  • Юрия Савьяк, старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области (8 админпротоколов)
  • Валерия Лесницкого, бывшего и.о. начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области (26 админпротоколов).

Садовой объяснил, что в прошлом году прокуратура поставила под сомнение правильность решения городского совета от 2007 г. о скидке для ОО.

Это постановление горсовета, по его словам, полностью синхронизировано с соответствующим постановлением Кабмина и приказом Фонда госимущества, на основе которых работают практически все органы местного самоуправления Украины. Но, несмотря на это, против руководительницы управления коммунальной собственности открыли уголовное производство.

Мэр Львова утверждает, что суд по этому делу уже состоялся и своим решением "подтвердил абсурдность обвинений".

"Вместе с тем прокуратура обратилась к НАПК из-за того, что я якобы вмешиваюсь в их деятельность, ибо своими обращениями делаю это дело публичным. И в ответ на мои письма составили на меня 14 протоколов. Удивительно, почему не 290? Ведь писем было именно столько", - отмечает Садовой.

 

Предыстория:

  • 22 листопада состоялся второй тур выборов. По результатам экзит-пола, в нем побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей. Его соперник кандидат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка уже поздравил Садового с победой.
  • Почти треть депутатов в горсовете Львова получила партия "ЕС".
  • Садовый обвинил своих оппонентов из "ЕС" в махинациях с назначением первого заседания нового состава горсовета.

Украинская правда

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Темы: НАПКСадовый
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