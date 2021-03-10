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Посадовець військової частини знав про міни, на яких підірвалися троє бійців – ДБР

Середа, 10 березня 2021, 20:48
Посадовець військової частини знав про міни, на яких підірвалися троє бійців – ДБР

Слідчими ДБР у рамках розслідування загибелі 14 лютого 2021 року трьох військовослужбовців на території проведення Операції Об'єднаних сил повідомили про підозру ексначальнику інженерної служби військової частини у недбалому ставленні до військової служби.

Джерело: в.о. Директора ДБР Олексій Сухачов, якого цитує пресслужба ДБР

Деталі: За даними досудового розслідування, 27-річний керівник інженерної служби військової частини знав про наявність необлікованих вибухонебезпечних предметів на дорозі на території відповідальності військової частини поблизу населеного пункту Новолуганське Донецької області).

Проте він не вжив заходів до позначення місцеперебування боєприпасів добре помітними знаками небезпеки, огородження та охорони небезпечної ділянки, а також її розмінування.

Вранці 14 лютого під час переходу військових до іншої позиції повз неогороджених та непозначених протитанкових мін вони вибухнули – троє військовослужбовців-десантників загинули на місці.

Таким чином, начальник інженерної служби військової частини, який після трагедії був звільнений, підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, а загрожує чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Пряма мова Сухачова: "Слідчими Бюро проведені невідкладні огляди місця події з залученням саперів, допитано понад 60 осіб, призначені та вивчені висновки 15 експертиз, серед яких військова, вибухотехнічна, судово-медична, імунологічні, балістичні, судово-біологічні.

З урахуванням отриманих доказів вже повідомлено першу підозру, розслідування всіх обставин події триває".

Українська правда
Теми: ДБРДонбасООСвійна
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