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Чиновник воинской части знал о минах, на которых подорвались трое бойцов – ГБР

Среда, 10 марта 2021, 20:48
Чиновник воинской части знал о минах, на которых подорвались трое бойцов – ГБР

Следователями ГБР в рамках расследования гибели 14 февраля трех военнослужащих на территории проведения Операции Объединенных сил сообщили о подозрении экс-начальнику инженерной службы воинской части в халатном отношении к военной службе.

Источник: и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует пресс-служба ГБР

Детали: По данным предварительного расследования, 27-летний руководитель инженерной службы воинской части знал о наличии неучтенных взрывоопасных предметов на дороге на территории ответственности воинской части близ населенного пункта Новолуганское Донецкой области).

Однако он не принял меры к обозначению местонахождения боеприпасов хорошо заметными знаками опасности, ограждения и охраны опасного участка, а также ее разминирования.

Утром 14 февраля во время перехода военных к другой позиции мимо огражденных и необозначенных противотанковых мин они взорвались - трое военнослужащих-десантников погибли на месте.

Таким образом, начальник инженерной службы воинской части, уволенный после трагедии, подозревается в небрежном отношении военной должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, а грозит мужчине наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Прямая речь Сухачева: "Следственными Бюро проведены неотложные обзоры места происшествия с привлечением саперов, допрошено более 60 человек, назначены и изучены выводы 15 экспертиз, среди которых военная, взрывотехническая, судебно-медицинская, иммунологическая, баллистическая, судебно-биологическая.

С учетом полученных доказательств уже сообщено первое подозрение, расследование всех обстоятельств происшествия продолжается".

Украинская правда
Темы: ГБРДонбассООСвойна
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