Жоден лікар не захотів вакцинуватись від COVID в одній з лікарень Чернівців
У міській лікарні №3 в Чернівцях жоден лікар не захотів зробити щеплення від COVID-19.
Джерело: заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак на брифінгу
Дослівно: "У нас є декілька закладів, які... в принципі комунікація не проводиться і досить складно навіть почути аргументи медичних працівників, чому вони "за" або "проти" вакцинації (скоріше проти).
До прикладу, у нас є міська лікарня №3, де жоден поки що лікар не виявив бажання вакцинуватися, і в нас є міська лікарня №4 – де поки троє працівників (захотіли вакцинуватися – УП)".
Деталі: Гусак зауважила, що на території області завжди була дуже низька прихильність до вакцинації - за будь-яких захворювань.
Що передувало: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заперечував, що медики масово відмовляються вакцинуватися від COVID-19.
Передісторія:
- 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від COVID-19.
- Вакцинація відбуватиметься в 4 етапи з січня 2021 року по березень 2022 року. На першому етапі щеплюватимуть медпрацівників ковідних відділень (як комунальних, так і приватних лікарень), частину працівників екстреної медичної допомоги, жителів і працівників інтернатів, будинків для людей похилого віку та військовослужбовців ООС.
- Першим українцем, який вакцинувався від COVID-19, став черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко.
- Також від COVID-19 вакцинувалися президент Володимир Зеленський та очільник МОЗ Максим Степанов.
- Від початку кампанії з вакцинації 24 лютого вже щепилися 23 480 громадян - усі вони отримали поки що одну дозу вакцини з двох необхідних.