Жоден лікар не захотів вакцинуватись від COVID в одній з лікарень Чернівців

У міській лікарні №3 в Чернівцях жоден лікар не захотів зробити щеплення від COVID-19.

Джерело: заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак на брифінгу

Дослівно: "У нас є декілька закладів, які... в принципі комунікація не проводиться і досить складно навіть почути аргументи медичних працівників, чому вони "за" або "проти" вакцинації (скоріше проти).

До прикладу, у нас є міська лікарня №3, де жоден поки що лікар не виявив бажання вакцинуватися, і в нас є міська лікарня №4 – де поки троє працівників (захотіли вакцинуватися – УП)".

Деталі: Гусак зауважила, що на території області завжди була дуже низька прихильність до вакцинації - за будь-яких захворювань.

Що передувало: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заперечував, що медики масово відмовляються вакцинуватися від COVID-19.

Передісторія: