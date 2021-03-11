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Жоден лікар не захотів вакцинуватись від COVID в одній з лікарень Чернівців

Четвер, 11 березня 2021, 00:45
Жоден лікар не захотів вакцинуватись від COVID в одній з лікарень Чернівців

У міській лікарні №3 в Чернівцях жоден лікар не захотів зробити щеплення від COVID-19.

Джерело: заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак на брифінгу

Дослівно: "У нас є декілька закладів, які... в принципі комунікація не проводиться і досить складно навіть почути аргументи медичних працівників, чому вони "за" або "проти" вакцинації (скоріше проти).

До прикладу, у нас є міська лікарня №3, де жоден поки що лікар не виявив бажання вакцинуватися, і в нас є міська лікарня №4 – де поки троє працівників (захотіли вакцинуватися – УП)".

Деталі: Гусак зауважила, що на території області завжди була дуже низька прихильність до вакцинації - за будь-яких захворювань.

Що передувало: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заперечував, що медики масово відмовляються вакцинуватися від COVID-19.

Передісторія:

  • 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від COVID-19. 
  • Вакцинація відбуватиметься в 4 етапи з січня 2021 року по березень 2022 року. На першому етапі щеплюватимуть медпрацівників ковідних відділень (як комунальних, так і приватних лікарень), частину працівників екстреної медичної допомоги, жителів і працівників інтернатів, будинків для людей похилого віку та військовослужбовців ООС. 
  • Першим українцем, який вакцинувався від COVID-19, став черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко.
  • Також від COVID-19 вакцинувалися президент Володимир Зеленський та очільник МОЗ Максим Степанов.
  • Від початку кампанії з вакцинації 24 лютого вже щепилися 23 480 громадян - усі вони отримали поки що одну дозу вакцини з двох необхідних.

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернівецька областьвакцинація
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