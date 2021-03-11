Ни один врач не захотел прививаться от COVID в одной из больниц Черновцов

В городской больнице №3 в Черновцах ни один врач не захотел сделать прививку от COVID-19.

Источник: заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак на брифинге

Дословно: "У нас есть несколько заведений, которые... в принципе коммуникация не производится и достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они "за" или "против" вакцинации (скорее против).

К примеру, у нас есть городская больница №3, где ни один пока врач не изъявил желания вакцинироваться, и у нас есть городская больница №4 - где пока трое работников (захотели вакцинироваться - УП)".

Детали: Гусак отметила, что на территории области всегда была очень низкая благосклонность к вакцинации - при любых заболеваниях.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Максим Степанов отрицал, что медики массово отказываются вакцинироваться от COVID-19.

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