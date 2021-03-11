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Ни один врач не захотел прививаться от COVID в одной из больниц Черновцов

Четверг, 11 марта 2021, 00:45
Ни один врач не захотел прививаться от COVID в одной из больниц Черновцов

В городской больнице №3 в Черновцах ни один врач не захотел сделать прививку от COVID-19.

Источник: заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак на брифинге

Дословно: "У нас есть несколько заведений, которые... в принципе коммуникация не производится и достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они "за" или "против" вакцинации (скорее против).

К примеру, у нас есть городская больница №3, где ни один пока врач не изъявил желания вакцинироваться, и у нас есть городская больница №4 - где пока трое работников (захотели вакцинироваться - УП)".

Детали: Гусак отметила, что на территории области всегда была очень низкая благосклонность к вакцинации - при любых заболеваниях.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Максим Степанов отрицал, что медики массово отказываются вакцинироваться от COVID-19.

Предыстория:

  • 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19.
  • Вакцинация будет проходить в 4 этапа с января 2021 года по март 2022 года. На первом этапе будут прививать медработников ковидних отделений (как коммунальных, так и частных больниц), часть работников экстренной медицинской помощи, жителей и работников интернатов, домов престарелых и военнослужащих ООС.
  • Первым украинцем, который вакцинировался от COVID-19, стал черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко.
  • Также от COVID-19 вакцинировались президент Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов.
  • С начала кампании по вакцинации 24 февраля уже привились 23 480 граждан - все они получили пока одну дозу вакцины из двух необходимых.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЧерновицкая областьвакцинация
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