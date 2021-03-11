Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Год пандемии: в Украине коронавирус перенесли 1,2 млн человек, умерли 27,7 тысяч 

Четверг, 11 марта 2021, 07:22
Год пандемии: в Украине коронавирус перенесли 1,2 млн человек, умерли 27,7 тысяч 

10 марта в Украине обнаружили 9 084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, возросло число госпитализаций – 4 250 за последние сутки, умерли 262 больных, выздоровели 5 330 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова по состоянию на утро 11 марта, мониторинг СНБО

Детали: Прошел ровно год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения признала всемирное распространение коронавируса SARS CoV 2 и объявила о пандемии COVID-19.

За этот год в Украине коронавирус обнаружили у 1 425 522 человек, из них 1 210 246 человек выздоровели, а 27 685 заболевших скончались.

Сейчас COVID болеет 187 591 житель Украины.

Как распространялся коронавирус в Украине за первый год пандемии
Как распространялся коронавирус в Украине за первый год пандемии
УП

За все время пандемии методом ПЦР было проведено 7 235 711 тестирований.

10 марта 2021 года тестирований сделали 106 464, в том числе методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484.

За последние сутки больше всего новых случаев коронавирусной болезни зарегистрировали в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Летальных случаев больше всего за минувшие сутки зарегистрировали в Киеве (25), Днепропетровской области (22), Киевской (19), Закарпатской (18), Одесской (17), Ивано-Франковской (15), Николаевской (14) областях, а также во Львовской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой (по 12) областях.

 

COVID в среду диагностировали 442 детям и 348 медработникам.

Напомним: По количеству новых случаев коронавируса Украины 10 марта была на 17 месте в мире, обойдя Великобританию.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: