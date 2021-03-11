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Год пандемии: в Украине коронавирус перенесли 1,2 млн человек, умерли 27,7 тысяч 

Четверг, 11 марта 2021, 08:22

10 марта в Украине обнаружили 9 084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, возросло число госпитализаций – 4 250 за последние сутки, умерли 262 больных, выздоровели 5 330 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова по состоянию на утро 11 марта, мониторинг СНБО

Детали: Прошел ровно год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения признала всемирное распространение коронавируса SARS CoV 2 и объявила о пандемии COVID-19.

За этот год в Украине коронавирус обнаружили у 1 425 522 человек, из них 1 210 246 человек выздоровели, а 27 685 заболевших скончались.

Сейчас COVID болеет 187 591 житель Украины.

Как распространялся коронавирус в Украине за первый год пандемии
Как распространялся коронавирус в Украине за первый год пандемии
УП

За все время пандемии методом ПЦР было проведено 7 235 711 тестирований.

10 марта 2021 года тестирований сделали 106 464, в том числе методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484.

За последние сутки больше всего новых случаев коронавирусной болезни зарегистрировали в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Летальных случаев больше всего за минувшие сутки зарегистрировали в Киеве (25), Днепропетровской области (22), Киевской (19), Закарпатской (18), Одесской (17), Ивано-Франковской (15), Николаевской (14) областях, а также во Львовской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой (по 12) областях.

 

COVID в среду диагностировали 442 детям и 348 медработникам.

Напомним: По количеству новых случаев коронавируса Украины 10 марта была на 17 месте в мире, обойдя Великобританию.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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