Кого перевірить СБУ через "Харківські угоди": повний перелік

Служба безпеки перевірить чи була державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами 27 квітня 2010 року так званих "Харківських угод".

Джерело: результати поіменного голосування, секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу

Деталі: Йдеться про проєкт закону про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

У 2010 році тодішні президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали у Харкові угоду, яка передбачала, що Україна фактично здає Крим в безстрокову оренду Чорноморському флоту РФ, за що Москва давала Києву $100 знижки на газ, попередньо штучно підвищивши ціну.

Серед підписантів:

у повному складі "Партія регіонів" (160 "за" та один відсутній"),

"Блок Юлії Тимошенко" (9 "за"),

"Наша Україна – Народна Самооборона" (7 "за"),

"Комуністична партія" у повному складі (27 "за"),

"Блок Литвина" у повному складі (20 "за"),

13 позафракційних.

Серед тих, хто підтримав – олігарх Ринат Ахметов, Сергій Ківалов, Вадим Столар, чинний глава партії "За майбутнє" Ігор Палиця та інші.

Данілов під час брифінгу окремо згадав про Володимира Литвина.

Пряма мова Данілова: "Тут дуже багато цікавих персонажів, які продовжують знаходитися в українській політиці, більще того, дехто з них пропонує себе на посаду, як пан Литвин, ректора держуніверситету імені Тараса Шевченка. Я перепрошую, але мені було б соромно дивитися в очі тим людям, студентам, при цьому голосувати за ті ганебні речі, які привели до окупації Криму та великих проблем на території Донецької та Луганської областей".

Довідково: Угода фактично не надавала жодного зниження ціни на природний газ. Перед підписанням документів ціна для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тисячу кубічних метрів для України становила 179,5 долара США, тоді як на кінець 2010 року – 352,33 долара США.