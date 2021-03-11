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Кого проверит СБУ из-за "Харьковских соглашений": полный перечень

Четверг, 11 марта 2021, 18:44
фото: "досье"

Служба безопасности проверит, была государственной изменой ратификация 236 народными депутатами 27 апреля 2010 так называемых "Харьковских соглашений".

Источник: результаты поименного голосования, секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга

Детали: Речь идет о проекте закона о ратификации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву $ 100 скидки на газ, предварительно искусственно повысив цену.

Среди подписантов:

в полном составе "Партия регионов" (160 "за" и один отсутствует "),

 "Блок Юлии Тимошенко" (9 "за"),

 "Наша Украина - Народная Самооборона" (7 "за"),

 "Коммунистическая партия" в полном составе (27 "за"),

 "Блок Литвина" в полном составе (20 "за"),

13 внефракционных.

Среди подписантов - олигарх Ринат Ахметов, Сергей Кивалов, Вадим Столар, действующий глава партии "За будущее" Игорь Палица и другие.

Данилов во время брифинга отдельно упомянул Владимира Литвина.

Прямая речь Данилова: "Здесь очень много интересных персонажей, которые продолжают находиться в украинской политике, более того, некоторые из них предлагают себя на должность, как господин Литвин, ректора госуниверситета имени Тараса Шевченко. Я извиняюсь, но мне было бы стыдно смотреть в глаза тем людям, студентам, при этом голосовать за те позорные вещи, которые привели к оккупации Крыма и большим проблемам на территории Донецкой и Луганской областей".

Справка: Соглашение фактически не давали никакого снижения цены на газ. Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1000 кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара США, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара США.

 
 
 
 
 
 
 

Роман Петренко, УП
Темы: Верховная РадаХарьковские соглашенияСБУгосизменаСНБО


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