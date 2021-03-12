Чубаров: До стратегії повернення Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу

До стратегії деокупації та реінтеграції Криму, затвердженої Радою нацбезпеки і оборони, не потрапила низка принципових пропозицій Меджлісу кримськотатарського народу.

Джерело: голова Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook

Пряма мова Чубарова: "Прикро, що у прийнятій Стратегії деокупації і реінтеграції окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наші міжнародні партнери поки що не знайдуть чіткої відповіді на питання про те, яким буде статус Криму після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом?

І наскільки цей статус дозволить забезпечити державні гарантії збереження і розвитку на своїй землі корінного кримськотатарського народу?".

Деталі: Повідомляється, що представники Меджлісу брали участь в обговоренні первісного тексту публічної частини стратегії.

Зокрема, Меджліс пропонував включити до завдань стратегії "захист та реалізацію невід’ємного права на самовизначення кримськотатарського народу у складі суверенної і незалежної Української держави".

До тексту також пропонували внести визначення статусу Криму – "як національно-територіальної автономії, що утворюється у межах Кримського півострова на основі реалізації кримськотатарським народом як корінним народом України свого права на самовизначення, та яка є невіддільною складовою України, що здійснює повноваження визначені Конституцією України".

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що пропозиції Меджлісу може врахувати уряд при розробці заходів з реалізації цієї стратегії.

Водночас зазначається, що частина пропозицій і зауважень Меджлісу таки була врахована.

Передісторія: