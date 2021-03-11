Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РНБО ухвалила проєкт стратегії повернення Криму

Четвер, 11 березня 2021, 19:23
РНБО ухвалила проєкт стратегії повернення Криму

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила проєкт "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь".

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич у Facebook

Деталі: За його словами, робота над документом тривала понад рік із залученням представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

Кориневич зазначив, що над документом працювали президент Володимир Зеленський, Офіс президента, РНБО, МінТОТ, МЗС, Крим_SOS, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Медійна ініціатива за права людини, ZMINA.Центр прав людини, Меджліс та інші експерти й організації.

Подробиці стратегії не повідомляються, однак представник президента в Криму наголосив, що "попереду багато роботи з реалізації стратегії та деокупації Криму".

Пряма мова Данілова: "Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострову Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми будемо рухатися у питаннях деокупації Криму…

Ланцюжок зради почався не у 2014-му році, а в 2010-му. Без підтримки народних депутатів, які своїм голосуванням ратифікували "Харківські угоди", фактично відчинивши двері військовому вторгненню, не могли б відбутися спроба анексії Криму та тимчасова окупація окремих районів Донецької і Луганської областей.

За подібні дії має настати не тільки політична, а і кримінальна відповідальність".

Довідково: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

Нагадаємо: 11 березня стало відомо, що Служба безпеки перевірить чи була державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами 27 квітня 2010 року так званих "Харківських угод".

УП оприлюднила повний перелік цих депутатів, серед яких є чинні нардепи й політики.

У лютому 2020 року в представництві президента в Криму обіцяли за рік розробити стратегію деокупації півострова.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: РНБОКримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому знік секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
Усі новини...
Реклама: