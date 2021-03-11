РНБО ухвалила проєкт стратегії повернення Криму

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила проєкт "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь".

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич у Facebook

Деталі: За його словами, робота над документом тривала понад рік із залученням представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

Кориневич зазначив, що над документом працювали президент Володимир Зеленський, Офіс президента, РНБО, МінТОТ, МЗС, Крим_SOS, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Медійна ініціатива за права людини, ZMINA.Центр прав людини, Меджліс та інші експерти й організації.

Подробиці стратегії не повідомляються, однак представник президента в Криму наголосив, що "попереду багато роботи з реалізації стратегії та деокупації Криму".

Пряма мова Данілова: "Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострову Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми будемо рухатися у питаннях деокупації Криму…

Ланцюжок зради почався не у 2014-му році, а в 2010-му. Без підтримки народних депутатів, які своїм голосуванням ратифікували "Харківські угоди", фактично відчинивши двері військовому вторгненню, не могли б відбутися спроба анексії Криму та тимчасова окупація окремих районів Донецької і Луганської областей.

За подібні дії має настати не тільки політична, а і кримінальна відповідальність".

Довідково: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

Нагадаємо: 11 березня стало відомо, що Служба безпеки перевірить чи була державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами 27 квітня 2010 року так званих "Харківських угод".

УП оприлюднила повний перелік цих депутатів, серед яких є чинні нардепи й політики.

У лютому 2020 року в представництві президента в Криму обіцяли за рік розробити стратегію деокупації півострова.