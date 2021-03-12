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Чубаров: В стратегию возвращения Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса

Пятница, 12 марта 2021, 02:50
Чубаров: В стратегию возвращения Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса

В стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, утвержденную Советом нацбезопасности и обороны, не попал ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа.

Источник: глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook

Прямая речь Чубарова: "Не знаю, что в принятой Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя наши международные партнеры пока не найдут четкого ответа на вопрос о том, каким будет статус Крыма после восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом?
И насколько этот статус позволит обеспечить государственные гарантии сохранения и развития на своей земле коренного крымскотатарского народа?".

Детали: Сообщается, что представители Меджлиса участвовали в обсуждении первоначального текста публичной части стратегии.

В частности, Меджлис предлагал включить в задания стратегии "защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства".

В текст также предлагали внести определение статуса Крыма - "как национально-территориальной автономии, образующейся в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и являющейся неотъемлемой составляющей Украины, который осуществляет полномочия, определенные Конституцией Украины".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что предложения Меджлиса может учесть Кабмин при разработке мер по реализации этой стратегии.

В то же время отмечается, что часть предложений и замечаний Меджлиса все-таки была учтена.

Предыстория:

  • 11 марта СНБО принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".
  • Работа над документом длилася более чем год с привлечением представителей ряда институтов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧубаровКрымСНБО
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