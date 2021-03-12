Почти 13 тысяч больных COVID в сутки, в Житомирской области – больше всего

За сутки 11 марта в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 4 630 человек, летальных исходов и госпитализаций немного меньше, чем накануне: в больницы положили 3 843 больных, не смогли спасти 230 пациентов.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Больше всего случаев подтвердилось в Житомирской (1310) и Винницкой (940) областях, в г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Летальных случаев вследствие осложнений от коронавируса 11 марта больше всего было в Киеве (23), Ивано-Франковской (20), Харьковской (19), Одесской, Киевской и Закарпатской (по 17) областях, а также в Черновицкой и Винницкой (по 13) областях .

Среди новых больных 649 детей и 450 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 100 718, в том числе методом ПЦР – 46 396, методом ИФА – 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 35 980.

За все время пандемии в Украине на COVID заболели 1 438 468 человек, выздоровели 1 214 876 человек, умерли 27 915 больных.

Сейчас с коронавирусом борются 195 677 жителей Украины.

Напомним: По количеству новых больных Украина 11 марта оказалась на 11 месте в мире (9 084 случаев 10 марта) – между Россией (9 270) и Венгрией (8 312).

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