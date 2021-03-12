Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Вінниці запроваджують карантин "червоного" рівня

П'ятниця, 12 березня 2021, 15:39
У Вінниці запроваджують карантин червоного рівня

Влада Вінницької міської тергромади посилює карантинні обмеження до "червоного" рівня через стрімке поширення інфікувань коронавірусом.

Джерело: Пресслужба Вінницької міської ради

Дослівно: "Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 у Вінницькій міській територіальній громаді додатково до протиепідемічних заходів "помаранчевого" рівня, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236 (зі змінами), у Вінниці вводяться карантинні обмеження "червоного" рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури".

Деталі: Запроваджені обмеження починають діяти вже з 13 березня.

Додамо, що станом на 12 березня у "червоній" зоні за кількістю поширень захворюваності на коронавірус знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.

 

Передісторія:

  • Міністерство охорони здоров'я оновило перелік "червоних", "помаранчевих" та "жовтих" зон за показниками захворювання на коронавірус, рівня госпіталізацій та наповненості лікарень.
  • За добу 11 березня в Україні зафіксували 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше випадків підтвердилося у Житомирській (1310) і Вінницькій (940) областях, м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Вінницякоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Вінниця
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Вінниця отримала 16 трамваїв Tram 2000 зі Швейцарії
У Вінниці і Запоріжжі лунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому знік секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
Усі новини...
Реклама: