У Вінниці запроваджують карантин "червоного" рівня
Влада Вінницької міської тергромади посилює карантинні обмеження до "червоного" рівня через стрімке поширення інфікувань коронавірусом.
Джерело: Пресслужба Вінницької міської ради
Дослівно: "Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 у Вінницькій міській територіальній громаді додатково до протиепідемічних заходів "помаранчевого" рівня, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236 (зі змінами), у Вінниці вводяться карантинні обмеження "червоного" рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури".
Деталі: Запроваджені обмеження починають діяти вже з 13 березня.
Додамо, що станом на 12 березня у "червоній" зоні за кількістю поширень захворюваності на коронавірус знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.
Передісторія:
- Міністерство охорони здоров'я оновило перелік "червоних", "помаранчевих" та "жовтих" зон за показниками захворювання на коронавірус, рівня госпіталізацій та наповненості лікарень.
- За добу 11 березня в Україні зафіксували 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше випадків підтвердилося у Житомирській (1310) і Вінницькій (940) областях, м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.