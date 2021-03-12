У Вінниці запроваджують карантин "червоного" рівня

Влада Вінницької міської тергромади посилює карантинні обмеження до "червоного" рівня через стрімке поширення інфікувань коронавірусом.

Джерело: Пресслужба Вінницької міської ради

Дослівно: "Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19 у Вінницькій міській територіальній громаді додатково до протиепідемічних заходів "помаранчевого" рівня, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236 (зі змінами), у Вінниці вводяться карантинні обмеження "червоного" рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури".

Деталі: Запроваджені обмеження починають діяти вже з 13 березня.

Додамо, що станом на 12 березня у "червоній" зоні за кількістю поширень захворюваності на коронавірус знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.

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