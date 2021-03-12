В Виннице вводят карантин "красного" уровня
Власть Винницкой городской теробщины усиливает карантин до "красного" уровня из-за стремительного распространения инфицирования коронавируса.
Источник: Пресс-служба Винницкого городского совета
Дословно: "Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 в Винницкой городской территориальной общине дополнительно к противоэпидемических мероприятиям "оранжевого" уровня, предусмотренным постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020р. № 1236 (с изменениями), в Виннице вводятся карантинные ограничения "красного" уровня о запрете проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений, учреждений культуры".
Детали: Введеные ограничения начинают действовать уже с 13 марта.
Добавим, что по состоянию на 12 марта в "красной" зоне по количеству распространений заболеваемости коронавирус находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.
Предыстория:
- Министерство здравоохранения обновило перечень "красных", "оранжевых" и "желтых" зон по показателям заболевания коронавирус, уровня госпитализаций и наполненности больниц.
- За сутки 11 марта в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего случаев подтвердилось в Житомирской (1310) и Винницкой (940) областях, Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.