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В Виннице вводят карантин "красного" уровня

Пятница, 12 марта 2021, 16:39

Власть Винницкой городской теробщины усиливает карантин до "красного" уровня из-за стремительного распространения инфицирования коронавируса.

Источник: Пресс-служба Винницкого городского совета

Дословно: "Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 в Винницкой городской территориальной общине дополнительно к противоэпидемических мероприятиям "оранжевого" уровня, предусмотренным постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020р. № 1236 (с изменениями), в Виннице вводятся карантинные ограничения "красного" уровня о запрете проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений, учреждений культуры".

Детали: Введеные ограничения начинают действовать уже с 13 марта.

Добавим, что по состоянию на 12 марта в "красной" зоне по количеству распространений заболеваемости коронавирус находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.

 

Предыстория:

  • Министерство здравоохранения обновило перечень "красных", "оранжевых" и "желтых" зон по показателям заболевания коронавирус, уровня госпитализаций и наполненности больниц.
  • За сутки 11 марта в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего случаев подтвердилось в Житомирской (1310) и Винницкой (940) областях, Киеве (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Украинская правда
Темы: Винницакоронавирускарантин


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