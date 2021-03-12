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Зеленський підтримав санкції США проти Коломойського

П'ятниця, 12 березня 2021, 21:17

Президент Володимир Зеленський підтримав санкції Сполучених Штатів Америки щодо колишніх власників ПриватБанку, зокрема олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Щодо санкцій Сполучених Штатів Америки щодо колишніх власників ПриватБанку. Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю, в чому полягає великий бізнес та олігархічний клас.

А от прізвища тут не мають жодної різниці. Це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне - ти готовий працювати законно і прозоро або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати засоби масової інформації, впливати на депутатів та інших державних службовців.

Перше – підтримується, друге – закінчується".

Нагадаємо: 5 березня США запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

4 березня прессекретарка президента Юлія Мендель у статті іноземному виданню написала про боротьбу Зеленського з олігархами як виконання його передвиборчих обіцянок.

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Роман Петренко, УП
Теми: ЗеленськийКоломойськийсанкціїСША


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