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Зеленский поддержал санкции США против Коломойского

Пятница, 12 марта 2021, 21:17

Президент Владимир Зеленский поддержал санкции Соединенных Штатов Америки в отношении бывших владельцев ПриватБанка, в частности олигарха Игоря Коломойского.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "О санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость.  Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу, в чем заключается большой бизнес и олигархический класс.

А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы.  Это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих.

Первое - поддерживается, второе - заканчивается".

Напомним: 5 сентября США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в статье иностранному изданию написала о борьбе Зеленского с олигархами как выполнение его предвыборных обещаний.

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Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийКоломойскийсанкцииСША


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